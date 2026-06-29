求人票の「家族的」は地雷？ 雇用契約書なし、教育なし…上司の気分で予定を覆されるモラハラ職場を半年で退職した男性

求人情報の「アットホーム」や「家族的」という言葉ほど、実際に入社したあとで裏切られやすいものはないだろう。

投稿を寄せた40代男性（ドライバー／年収600万円）は、ネットの求人サイトで見つけた従業員20名前後の企業に採用された。「家族的」という紹介文が印象に残っていたというが、入社直後からいきなり違和感を抱くことになった。

採用時に取り交わすはずの雇用契約書などの書類が一切なく、就業規則の提示もなし。「業務についてもまとまった説明や系統だった育成など皆無」という最悪のスタートだった。

「訪問予定の中止を、訪問して気づいたり…」上司の気分に振り回される日々

男性は日々10〜15軒の取引先を訪問する業務をこなしていたが、企業の所在地や独自ルールなども出発間際に知らされるのがデフォルトだった。さらにスケジュールの変更が一切共有されないこともあったという。

「訪問予定の中止を、訪問して気づいたり、出発待機の状態で残業時間になってから知らされたりと、全体統括役の上司の気分に振り回されました」

その日の気分で予定をひっくり返されては、現場はたまったものではない。結局男性は半年余りで退職し、採用されたばかりの後任も1カ月後には退職した様子だったという。

一見するとソフトだが、実態はモラハラ気質の統括役をどうにもできないというその会社。男性は「企業の求人情報から『家庭的』の文言が消えて溜飲が下がる思いです」と綴っている。

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