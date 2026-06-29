◆パ・リーグ 西武１―５日本ハム（２８日・ベルーナドーム）

痛烈な打球が一、二塁間を破ると日本ハム・水谷は右拳を握った。０―１の５回２死満塁。カウント２―２から、渡辺の外角直球に反応し、右前へ決勝の２点打。「必死のパッチです。髪の毛のように（味方打線に）つないでもらったおかげで１本出ました」

２６日の同カードから、北海道の大地をイメージした黄土色が基調の北海道特別ユニホームを着用する。「北海道の食べ物で一番好きなのはコーンなので、ひもづけて」と、トレードマークの「パイナップルヘア」から髪の毛を細かく編み込んだ「コーンロウ」に変更しており、北海道仕様の特注ヘアになぞらえ満面の笑みを見せた。

チームは投打がかみ合い首位・西武に２連勝。貯金を今季最多の９とした。４月には最下位も味わった。首位と最大７ゲーム差から３差まで接近し、新庄監督は「早いね。これはもう選手がいい結果を出して縮めてくれた。どこが相手でもこの２勝１敗で。初戦を落としても、残り２つを勝ち切る」。敵地での快勝劇から上位との差を着実に縮めていく。（川上 晴輝）