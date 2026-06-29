日本代表・森保一監督が現地時間6月28日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、決勝トーナメント1回戦・ブラジル戦の前日会見に出席。

海外メディアから「下馬評が低い」と直球質問を受けた。

日本はグループステージFを1勝2分で2位で突破。グループCを1位で突破したブラジルと対戦することになった。ブラジルは中4日、日本は中3日での一戦となる。

日本は昨年10月に東京・味の素スタジアムでブラジルと親善試合で対戦。前半に2点リードを奪われたが、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決めて逆転勝ち。ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げた。

会見では海外メディアから「下馬評が低い」と直球の質問を受けた。これに対し、森保監督は穏やかな表情のまま「ごくごく当たり前のことかなと思っています。チャンピオンを目指すということでレベルアップしていますし、挑んでいます。笑う方もいらっしゃるかと思いますが、近い将来、優勝できると本気で目指しています。目標を立てることで、日本人は必ず到達できると思っています」と堂々と宣言。また「未来について言っている部分もあります。どの大会でも優勝本命国。みなさんには言ってもらえないが、ダークホースの優勝国が我々だと思っています。リスペクトはしますが、去年（親善試合で）起こしたように勝つチャンスはある。歴史が変わることを起こせるようにベストを尽くしたい。ラウンド32の中で、世界が注目する中で試合ができる。多くの方に見ていただく、未来に向かって自信になる試合ができればと思っています」と意気込んだ。（FOOTBALL ZONE編集部）