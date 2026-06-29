女優の早見あかりと俳優の伊藤健太郎が２８日、都内でダブル主演を務めるテレビ東京系連続ドラマ「一緒にごはんをたべるだけ」（７月２日スタート、木曜・深夜０時）の製作発表記者会見に出席した。

大町テラス氏の同名コミックが原作。料理に興味がなく、美味しいと言わない夫との日々にむなしさを抱えていた料理講師・澤田タキ（早見）と手料理をしない妻にもどかしさを抱えていた斎藤レイ（伊藤）の物語。食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、“おいしい”をきっかけに惹（ひ）かれあう「グルメ」×「不倫」のラブストーリーとなっている。

早見は役作りで「髪の毛を２５センチ切りました！」と告白。「大事に伸ばした髪だったので、『うー』って思いながらもやるしかないと。ドラマの中では（原作から）出てきたくらい再現度は高いと思う」と胸を張った。それに対して、伊藤は「２５センチ！すごい覚悟だなと」と驚きながらも、自身の役作りを聞かれると、「髪３センチ切りました！」と元気に明かし、会場を笑わせた。

ダブル主演の伊藤については、「カットかかった瞬間か忘れちゃったんですけど、背が伸びた瞬間があって、伊藤健太郎とレイで全然姿勢が違う。（使い分けが）うわ、プロだなと思いました」と感銘を受けていた。