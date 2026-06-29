日本代表・森保一監督が現地時間6月28日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、決勝トーナメント1回戦・ブラジル戦の前日会見に出席。

ブラジルとの一戦を前に、起用法について言及した。

日本はグループステージFを1勝2分で2位で突破。グループCを1位で突破したブラジルと対戦することになった。ブラジルは中4日、日本は中3日での一戦となる。

日本は昨年10月に東京・味の素スタジアムでブラジルと親善試合で対戦。前半に2点リードを奪われたが、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決めて逆転勝ち。ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げた。

ここまで、FW町野修斗以外のフィールドプレーヤーを起用した森保監督は「DFの選手がプレー機会得られているのがいいことかわかりませんし、チームによってはスタメンを固定し、サブの選手は乗り越えてスタメンを勝ち取る。競争の中で勝ち取ることで価値がある、レベルアップにつながることもある。全員を使うことがいいことかはわかりませんが、W杯という特別な経験を経て、世界のトップ基準を得て成長してくれたことが今の日本にはいいことだと思いますし、全体も個人もレベルアップすることを考えています。前線の選手が出る部分には、26人の選手、フィールドで1人だけプレーしていない町野（名町野修斗）がいますが、その時のベスト。自分たちのベスト、相手との噛み合わせの中のベストということで送り出されている。明日のブラジル戦はどういう起用になるか見ていただけばと思います」と話した。（FOOTBALL ZONE編集部）