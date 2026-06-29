◆ラグビー 関西大学春季トーナメント ▽決勝 京産大２８―２４天理大（２８日・天理親里）

京産大が逆転で２年ぶり６度目の優勝を飾った。前半６分にフランカーの石橋チューカ主将（４年）が先制トライを挙げると、３点を追う後半４０分に副将を務めるＳＨ村田大和（同）が決勝トライ。報徳学園出身の２人が存在感を示し、春シーズンを締めくくった。

誰よりも集中していた。３点ビハインドの後半４０分。相手陣５メートルスクラムでペナルティーを得ると、村田は敵の守備隊形が整う前にタップして走り、インゴールに飛び込んだ。冷静かつ素早い判断で勝負を決めたバイスキャプテンは「（ＷＴＢのナブラギ・）エロニがついてきてくれて、相手が僕をあまり見ていなかった。スペースもあった」と笑顔でビッグプレーを振り返った。

報徳学園時代の同期の活躍が大きな刺激になった。自身の控えだったＳＨ渡辺晴斗（近大）が「ジャパン・フィフティーン」の一員として２７日のマオリ・オールブラックス戦に出場。悔しさをにじませつつ「チーム内には（高木）城治がいる。近いところにライバルがいるのは幸せなこと。絶対に負けたくないし、頑張って成長したい」と思いを明かした。

１４点リードを前半のうちにひっくり返される苦しい展開だったが、後半は無失点で耐え抜き終盤で再逆転した。先制トライを挙げた石橋は「どんなにきつい状況でも声を出して体を張ることで、みんなついて来てくれる」と自身に課す主将としての役割を完遂。「粘り強い守備やセットプレー。うちの強みが出た」と仲間をたたえた。

関西で最大のライバルを破ってのタイトル獲得。いい形で春シーズンを締めくくり、広瀬佳司監督（５３）は「後半は自分たちがこだわってきたことを発揮してくれた」と評価した。石橋と村田は「夏、秋に向けての自信になった」と口をそろえ、悲願の大学日本一へ改めて気持ちを高めていた。（吉村 達）

〇…天理大は４年ぶり５度目の優勝はならなかった。０―１４の劣勢から４連続トライ。１０点リードで折り返したが、後半は無得点に封じられた。フランカーで出場した太安善明主将（４年）は「後半はボールを持つ時間が少なかった。ディフェンスで行き切れなかった」と反省。それでも４月の練習試合（３３●５２）から点差を縮め「試合を重ねるごとに課題を修正して、成長できている」と手応えも口にした。