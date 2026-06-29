記者会見が行われた

日本代表・森保一監督が現地時間6月28日、アメリカ・テキサス州のヒューストン・スタジアムで、決勝トーナメント1回戦・ブラジル戦の前日会見に出席し、MF久保建英の欠場を明言した。

日本はグループステージFを1勝2分の2位で突破。グループCを1位で突破したブラジルと対戦することになった。ブラジルは中4日、日本は中3日での一戦となる。

日本は昨年10月に東京・味の素スタジアムでブラジルと親善試合で対戦。前半に2点リードを奪われたが、後半に南野拓実、中村敬斗、上田綺世がゴールを決めて逆転勝ち。ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げた。

森保監督は、オランダ戦で左膝を負傷した久保について「ブラジル戦に関して久保はプレーできません」と言及。この日はピッチに姿を現したものの、別メニューでトレーニングを積んだ。グループステージのチュニジア戦、スウェーデン戦を回避したエースについて指揮官は「まだ全体練習に入っていないですし、個人の走るトレーニングしかできていないので、明日の試合でプレーすることはありません。早く回復することを我々も願っていますし、彼も急ピッチでコンディションを上げてくれています」と、3戦連続で欠場することを明かした。（FOOTBALL ZONE編集部）