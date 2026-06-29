女優の松嶋菜々子が、７月２０日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「ＧＴＯ」（主演・反町隆史、月曜・後１０時）に出演することが２８日に発表された。２００１年に結婚した松嶋と反町が再び共演することになった。

松嶋は１９９８年版「ＧＴＯ」で鬼塚（反町）が赴任する武蔵野聖林学苑高等学校の同僚教師・冬月あずさとして出演した。その後、２人は交際を開始し、２００１年に結婚した。２４年放送の「ＧＴＯ リバイバル」では、冬月がかねてからの夢であった“客室乗務員（キャビンアテンダント）”の夢をかなえ、今なお働き続けていることが明らかに。本編の最後に映された横並びで歩く反町と松嶋の２ショットは、“夢の夫婦共演”と大きな反響を呼んだ。

冬月役を続投する松嶋は「−リバイバル」を振り返り、「鬼塚先生との関係がどうなっているのかなど、沢山（たくさん）のお声がけをいただきました。ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました」と回想。「今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください」と今作への思いを語った。

１９９８年に放送されたシリーズ１作目の連ドラ最終回に視聴率３５・７％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を記録した学園ドラマの金字塔。２４年のスペシャルドラマ「−リバイバル」でも、単発ドラマとしては歴代１位のＴＶｅｒ再生回数４３０万回超（当時）を記録した。