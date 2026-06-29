１９８３年、デビュー曲の「氷雨」で全日本有線放送大賞グランプリを受賞した演歌歌手の佳山明生（７４）がスポーツ報知の電話取材に応じ、自身の名付け親でもある歌手で俳優の美輪明宏さん（享年９１）を悼んだ。

最後に会ったのは１０年前だと明かし「『久しぶりねー』なんて言った」と回顧。ただ直近、テレビなどで見た美輪さんの姿に変化を感じたようで「すごく弱ったなと思った。大丈夫なのかなって思っていた。３年ぐらい前からなんかテレビを見てても『元気がないな』なんてうちの女房と話していた」と語った。

７３年、那須高原のホテルでセミプロの歌手として活動していた佳山は、関係者の縁から美輪さんに芸名を付けてもらうことになった。初対面のことは今でも忘れない。「当時の美輪さんの自宅まで行って玄関に入ったら、壁からじゅうたん、テーブル、仏壇まで全部紫。昔は運勢学的に紫だったみたい。私は函館から出てきて大して（時間が）たってないからびっくりしちゃった」とエピソードを披露した。

美輪さんの当時の活動名と、佳山が活動していた那須高原を表現することから現在の芸名を襲名。この名前について「すごくうれしかった。加山雄三さんのファンだったので、響きもいいなと思った。すごく品格を感じて、本当にお気に入りというか、そうそう胸張ってここまで活動してきた」としみじみと語った。

デビュー曲「氷雨」は７７年のデビューから約６年の時を経て大ヒット。美輪さんに恩返しができたと振り返る。「舞台とかで会いに行くと、『あなた、売れてよかったわね』なんて言われた」。また、会う度に「あなたは大器晩成型で、エネルギーがあるから年をとってからでも大丈夫」と言われていたことも明かし、「今でもそんな感じでバリバリで元気で歌ってますし、自分の土俵の中でいろんなレパートリー、実力を磨いて、今でも全国走り回ってます」と現在でも活力になっていると話した。

歌う姿にも感銘を受け続け「美輪さんの歌う姿はまさしくあの人そのもの。自分の生き様が歌の中に入っている。テクニックで歌ってるわけじゃない。歌に魂が乗っかっているようなアーティストでした」と評価。さらに、自分自身をよく理解しているとも分析し、「本当の自分に出会って死んでいったんじゃないですかね。人間ってなかなか本当の自分と出会わない。だけど、いろんな窮地に追い込まれると本性が出る。美輪さんは多分（本当の自分と）出会って人生を送ったんじゃないかな」とこれまでの活躍に敬意を表していた。

天国の美輪さんに向け「僕は天国に行ってからが本当の美輪さんじゃないのかなって、そんな気がします。だから何も考えず、苦労しないでのびのびとやってください」とねぎらった。