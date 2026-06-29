歌手の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏）さんが６日２０日に老衰のため亡くなったことが、２８日に公式サイトで報告された。９１歳だった。

２０２１年１１月、美輪さんを電話取材した。作家で天台宗の尼僧・瀬戸内寂聴さん（享年９９）の訃報に関するコメント取りだった。高校生の頃は幸運を呼び込みたくて、ガラケーの待ち受けを美輪さんの画像にしたこともあって、私からすれば雲の上のような人。こちらから電話取材をお願いしたが、そんな人が本当に応じてくれるのか半信半疑だった。

「美輪です」。スマートフォン越しに聞こえたあの独特な迫力のある声。緊張で手が震えた。おまけにタイミングが悪く、周囲が騒がしかった。こちらが緊張と雑音を謝罪すると、「構いません。続けて下さい」と気遣ってくれた。

「双子じゃないか」と言い合うほど意気投合し、５０年以上にも及ぶ親交を重ねた寂聴さんとの別れは悲痛な様子。「寂りょう感があります。とうとう来たかな、と思いました。私と寂聴さんと（画家の）横尾忠則さんの３人で仲良しだったので、１人かけ、２人かけと思うと、だんだんさみしくなりますね」と声を落とした。

約１５分の取材の最後に質問した。「美輪さん自身の体調はどうですか？」。返ってきた返事は「もうダメね」。サッパリとした口調だった。大切な友人たちとの別れ、自身の老いや病を受け止めて達観している様子。どこまでも「美輪明宏」らしい一言に感じた。（水野佑紀）