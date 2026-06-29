◆第６２回函館記念・Ｇ３（６月２８日、函館競馬場・芝２０００メートル、良）

サマー２０００シリーズ第１戦、第６２回函館記念・Ｇ３は２８日、函館競馬場で行われ、１０番人気のファウストラーゼンが重賞２勝目を飾った。４年目で初タイトルの小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸厩舎＝は斜行で開催４日間の騎乗停止処分を受けたが、ＪＲＡ所属の女性ジョッキーで４人目の重賞勝利。

無我夢中だった。後方で脚をため、３角手前で一気にスパートしたファウストラーゼンは、残り１００メートルで苦しくなってふらついた。小林美は必死に右ムチを入れ、めいっぱい追う。半馬身差を保ってゴールした瞬間、右手が上がった。だが、２着のケリフレッドアスクの進路を妨害。同馬を管理する藤原調教師から、降着の裁決の申し立てがあった。鞍上も馬から下りると、神妙な顔つきで検量室へ。審議のため、確定するまで約１８分の時間を要し、９日間（開催４日間）騎乗停止処分を受けた。

デビュー４年目、４回目の重賞騎乗でつかんだタイトルだが、勝利騎手インタビューで小林美に笑顔はなかった。「妨害したことは申し訳なかったです。頑張ってくれた馬に感謝したいです」と声を絞り出した。それでも、５戦連続で２ケタ着順だった初コンビのパートナーを、昨年の報知杯弥生賞ディープインパクト記念以来の勝利に導いたことは紛れもない事実だ。

騎乗依頼を受けて「重賞は勝ちたいです」と闘志を燃やしていた。最終追い切りの動きが絶好で、状態は間違いなく良かった。「初めて乗った時からいい馬でした。自分が乗ったなかでもいい馬です」とその背中にほれ込んだ。「ついてこい、と言っているような背中です」と追い切り後に話していたように、馬を信じて勝負に出た。

新潟県生まれの２１歳。競馬が好きな両親から「美駒」という馬がついた名前をもらった。小さい頃から新潟競馬場に通っていた小林美は「この子と一緒に、素晴らしい世界が見られるように、日々精進していきます」と最後は少しだけ笑顔になった。オークスで今村聖奈がＪＲＡの女性騎手として史上初のＧ１制覇を成し遂げたが、開設１３０年の節目を迎えた函館にもニューヒロインが誕生した。（山下 優）

ファウストラーゼン 父モズアスコット、母ペイシャフェリス（父スペシャルウィーク）。栗東・須貝尚介厩舎所属の牡４歳。北海道新ひだか町・友田牧場の生産。通算１０戦３勝。総獲得賞金は１億２２１９万４０００円。主な勝ち鞍は報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（２５年）。馬主は宮崎俊也氏。

◆小林 美駒（こばやし・みく）２００５年３月１９日生まれ、新潟県出身。２１歳。美浦・鈴木伸尋厩舎の所属。初騎乗は２３年３月４日の中山２Ｒワクワクタロー（１１着）。初勝利は２３年４月９日の福島５Ｒアシャカタカ。ＪＲＡ通算１２３０戦８７勝（２８日現在）。