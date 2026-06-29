【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝後藤 亮太】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、日本代表が冒頭１５分を報道陣に公開する形で、当地で最終調整を行った。

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第３戦のスウェーデン戦（１△１）で５大会連続Ｗ杯出場の偉業を達成したＤＦ長友佑都は、王国ブラジルとの大一番に向けて最終調整を終え「仕上がった、勝ちます」と言葉を残して引き上げた。

前日の練習後には「ここ１０年、２０年って考えると日本のほうがレベルアップしてる。ブラジルがレベルアップしてるとか、してないじゃなくて、僕らの向上の幅の方が大きい。強いブラジルに僕らが近づいている、そこは１０年、２０年、僕が体感してきた、僕たちもブラジル相手に全然倒せるなと。実際にこの４年間で強豪を倒してきてる、それを見たら分かるんじゃないかな。攻守においてレベルアップは確実にしていると思う。今のチームはそう簡単には崩れない。忘れられない一日にさせますよ。本気のブラジルに勝つってことはそういうことです。Ｗ杯で。ベスト３２で終わるチームじゃないですよ。ありえないですよ。絶対終わらせないので」と自信をみせていた。