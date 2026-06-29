◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 南アフリカ０―１カナダ（２８日、ロサンゼルス競技場）

決勝トーナメントが始まり、開催国のカナダ（ＦＩＦＡランク３０位）は、１６年ぶり２度目出場の南アフリカ（同６１位）に勝利して１６強一番乗りとなった。

カナダは０―０のまま突入した後半アディショナルタイム２分、ＭＦエウスタキオがこぼれ球を拾うと、ペナルティーエリア正面から右足でミドルシュート。ボールはゴール左隅に吸い込まれた。

カナダはＢ組２位、南アフリカはＡ組２位でともに初の決勝トーナメント進出を決めた。過去対戦は１度、２００７年に南アフリカがホームで２―０で勝利している。

３６年ぶりに出場した前回大会も１次リーグ敗退で、過去２大会で６戦全敗と１勝が遠かったが、同２戦のカタール戦で６―０で大勝し、歴史的初勝利をあげた地の利も生かしてＢ組２位通過で初の決勝トーナメント進出を果たした。

攻撃の軸は、２トップの一角を担うＦＷデービッド。代表通算７５試合３９得点の大黒柱は、カタールでハットトリックを達成。右ウイングのブキャナンとの連係で好機を探る。守備は高い位置から圧力をかけるスタイル。背後のスペースを突かれるリスクがあるため、センターバックの対応力が鍵になる。

◆カナダ（２大会連続３度目） ＦＩＦＡランク３０位。８６年（自国開催）、２２年は１次リーグ敗退。２４年から米国出身のジェシー・マーシュ監督（５２）が指揮。２４年に招待された南米選手権で４強。ＤＦデイビスはバイエルンでプレー。開催国のため予選なし。首都オタワ。人口約４２００万人