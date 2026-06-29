◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク17位）は29日（日本時間30日）に、米テキサス州ヒューストンでブラジル（同5位）との決勝トーナメント1回戦に臨む。28日（同29日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席。PK戦に突入した場合のキッカーの順番について語る場面があった。

日本は1次リーグを1勝2分けとし、勝ち点5のF組2位で突破。ブラジルは2勝1分けの勝ち点7で、C組首位通過を果たした。

ノックアウトステージでは、90分で勝負が決しない場合、延長戦に突入。それでも勝敗が決まらない場合はPK戦で決着をつける。前回のカタールW杯では、決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦でPK戦に突入するも惜敗。当時は選手による挙手制でキッカーの順番を決めていたが、「今回においては、PK濃厚ぐらいになればキッカーの順番を決めておきたいと思いますし、今回は挙手制ではなく私が最後に決めて、選手たちに蹴ってもらおうと思います」と明かした。

日本の対ブラジル戦成績は過去14戦で1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利を挙げた。