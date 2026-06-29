女優松嶋菜々子（52）が、28年ぶりに連続ドラマが復活する反町隆史（52）主演のカンテレ・フジテレビ系「GTO」（7月20日開始、月曜午後10時）に出演することが28日、分かった。28年前と同じ冬月あずさ役を演じるという。

かつて反町演じる元暴走族の教師、鬼塚の同僚教師として、鬼塚に振り回され、ぶつかり合いながらも、生徒と真正面から向き合う姿に心を動かされていくヒロイン役を担った。今作で冬月は、キャビンアテンダントになりたいという夢をかなえ、キャリアを重ねた姿で登場する。

出演に際し「28年前の当時と同じスタッフが集結したこともあり、撮影がとても楽しみですが緊張感もありました」と明かした。

24年にリバイバル版が放送された際には「長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました」と大きな反響を肌で実感した。

長く愛されているドラマの待望の最新作に「今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください」と期待を込めた。

ドラマでは初回の冒頭4分に衝撃展開が待ち受けているという。反町と松嶋は実の夫婦。同作を語る上で欠かせない「夢の夫婦共演」に大きな注目が集まる。