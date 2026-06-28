〈「チュッチュッチュッ」伊藤英明似のイケメンと30代モデル級美女が突然キス…現役医師も困った【患者同士の恋愛トラブル】〉から続く

病院内という特殊な環境で愛し合っていた男女。しかし退院後、彼が別の女性と話す姿を見た彼女は、激しい嫉妬から包丁を握り大暴れしてしまう……。知られざる「患者同士の恋愛」のリスクとは？ また、自分が「大谷翔平になりたい」と語り、ハイテンションで周囲を巻き込む20代女性の症例とあわせて紹介。

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精神科医・駒木爽氏の新刊『精神科医おどおど日記--閉鎖病棟24時、本日当直、あらゆる精神疾患寝ずに診ます』（三五館シンシャ）より一部抜粋してお届けする。なお、プライバシー保護のため登場人物の名前は仮名、一部のエピソードに脚色を加えている。（全2回の2回目／最初から読む）



写真はイメージ ©getty

◆◆◆

2人のその後

看護師長と相談のうえ、大迫さんは女性専用の病棟へ移動してもらうことになった。

彼女は嫌がったが、「ほかの患者が入院するため」という名目で押し切った。病室移動後しばらく、見るからに気落ちしていた。

「大迫さん、こちらの病棟には慣れましたか？」「はぁ」

「夜は眠れていますか？」「はぁ」

須磨さんに思いを馳せ、主治医の私など眼中になし。少し前に「私としたい？」と股間を触ってきた人と同一人物とは思えない。

その後、薬物治療が効果を発揮し、私や男性看護師に対しての卑猥な言動も影を潜め、入院から3カ月ほどで大迫さんの退院が決まった。これで病棟の色恋沙汰ともおさらばだと思っていた。

ところが、2人はわれわれの知らぬところで連絡先の交換を済ませていた。先に退院した大迫さんが病院を訪れて、須磨さんとの面会を希望するようになったのだ。

面会の申請書には“交際相手”と記載されている。当院では親族以外の面会はお断りしている。面会を断られると、その代わりに手紙と大量の菓子類が須磨さんに差し入れられた。

その後、須磨さんの治療も順調に進み、大迫さんから遅れること数カ月、彼も退院となった。通院日には一緒に来院し、待合室で手を握りながら診察を待つ2人の姿が見られたのだが⋯⋯。

嫉妬した彼女が包丁を握って⋯

男女問題は移ろいやすい。それからしばらくして2人の蜜月関係に暗雲が垂れ込める。大迫さんは相手を気遣うことができず、感情を抑えることが苦手なため、頻繁に喧嘩するようになった。

ある日、須磨さんがデイケアで別の女性利用者と親しげに話していたのを目撃した大迫さんはついに激昂。包丁を持ち出して大暴れしたことから警察が臨場し、彼女のみ再入院となった。

“わが恋は虹にもまして美しき いなづまとこそ似むと願ひぬ”

大迫さんの稲妻のように激しい恋はこうして唐突に終わりを告げたのである。

病院に現れた急患の20代女性

そろそろ昼食でも、と考えていた午の刻、急患として来院したのは君島さくらさんである。

20代の君島さんは食品会社に営業として勤務する会社員。

異変に気づいたのは同居する両親だった。もともと話好きな性格であったが、帰宅すると急にスイッチが入ったように話し出し、止まらない。ハイテンションでしゃべり続け、会話中に急に歌を歌い出したり、かと思えばテレビを見て泣き出したりと情動が不安定になっていた。

同時に週2回も美容院に行き、頻繁に髪型や髪色を変えた。節約家だったはずが、仕事帰りに何着も服を買ってきたり、10万円を超えるバッグを購入するなどの浪費行動が出た。

寝ずに夜中に大量のLINEを送り、返信が来ないと電話をかけ、寝ている彼氏を叩き起こす。彼氏に電話を切られると怒ってスマホを壁に投げつけた。

一連の娘の行動を見て、父親は彼女の大学時代を思い出した。大学在学中にも同じような行動をして病院を受診し、双極性障害と診断され、近くの精神科に通院していた。

ところが、ここ数年病状も安定し、社会人となり業務が多忙となったこともあって、彼女は独自の判断で2カ月前から通院をやめ、薬も飲んでいなかった。

「私、大谷翔平クンになりたいんです」

父親が彼女に尋ねて、薬を飲んでいない事実を知り、今日慌ててかかりつけの病院を受診させた。担当医は症状の重さから入院を勧め、三王子病院を紹介した。

「君島さんは学生時代に躁うつ病で加療されているんですね」

「私、大谷翔平クンになりたいんです。みんなから慕われて、悪いこと言う人は誰もいない。それでいてみんなに夢を与える太陽みたいな存在。彼みたいになりたい。いや、私もなれると思うんですよ。女性だったら綾瀬はるかですよね。

だって癒しの太陽じゃないですか。有名になりたいんですよねー。私ワンオクが

好きなんです。『カゲロウ』とか『We are』とか」

私の1つの質問に対し、彼女は怒涛の勢いで話し続ける。まさにマシンガントークである。

「君を想う気持ちはカゲロウ〜♪ まだ自分に素直になれない〜♪」

突然、歌い出す。上機嫌で声量も大きく、制御不能なエネルギーを感じる。

「世界が平和になったらいいなって思っています。すべての生物たちが生きていける環境が整うようになってほしいんですよね」

彼女の病状は⋯

「有名人の××になりたい」「世界平和」といった、非現実的な願望がとめどなくあふれ出る誇大妄想、そして話の内容がコロコロと変わって一貫性がない観念奔逸といった症状が出ている。明らかに睡眠不足なのに「眠りたい」という欲求は減り、深夜に彼氏に“鬼LINE”“鬼電”をして関係が悪化している。典型的な双極性障害の躁状態だった。

「ご両親が心配されているように躁状態になっていると思われます」

付き添いの父親に向かって言うと、

「最近は私たちにも大きな声で怒ってきたり、壁やドアを蹴ったりするんです。家には置いておけないです」と肩を落とす。

「私生活にもかなり影響が出ていますし、病状によって彼女の名誉が大きく毀損していると思われます。君島さん、入院しましょう」

機嫌よく歌っていた彼女の表情が曇る。

「ドクター！ こんなに元気で入院する必要あります？ 私ふだんからよくしゃべるんです。ドクターはふだんの私を知らないですよね。じゃあ異常かどうかなんてわからないじゃないですか！？」

躁状態の本人は「自分は絶好調だ」と思い込んでいるが、このまま放っておけば、彼女の人間関係はどんどん壊れていく。外来治療では難しいと判断し、入院治療に踏み切ることとした。

君島さんの入院から1週間がすぎた。まずは以前から使用していた抗精神病薬を再開したものの、躁状態はなかなか良くならなかった。

「ドクター、待ってました！」

診察室に入るなり、彼女は弾けるような声でそう叫んだ。目は大きく見開かれ、黒目が異様に潤み、まばたきの回数は極端に少ない。手に持ったONE OK ROCKのタオルを、まるでライブ会場にいるかのように頭上で振り回している。

「退院するにはドクターの話が必要だって聞いて。ドクターが現れた瞬間、後光が差したような気持ちでした！」

タオルを振り回しながら、私が席に腰を下ろす前から話し続ける。相変わらず多弁だ。

「君島さんは今の状態で退院できるとお考えですか？」

「もちろん！ だって、こんな元気なんですよ〜！」

そう言いながら、芝居がかった表情で持っているタオルをターバン状に髪に巻きだす。以前の彼女ならわきまえているはずの礼節はタガが外れて消し飛んでいる。

「ワンチャン勝てるかも」

「状況に応じた振る舞いができていないのは躁状態が続いている証拠だと思います」

「でも薬のおかげで体がだいぶ動くようになったんですよ。テニスのサーブとかできるようになりました。ちょっとフォーム見てもらっていいですか？」

突然立ち上がり、右手にラケットを持っているように構え、サーブの素振りだ。

「どうですか？ 動けてます？」

「動けてはいると思います」

「でしょ？ 私って才能ありません？ いつか大坂なおみさんと試合したいんですよね。今なら互角に戦える、いや、もしかしたらワンチャン勝てるかも！」

今度はジャンプしつつスマッシュの練習をしている。

君島さんはハイテンションのまま、病棟中の患者に片っ端から話しかける。ほかの患者からも「あの人どうにかして」と看護師にクレームが入っていた。本人にとっても躁状態は早く落ち着かせたほうがいい。躁状態が長く続けば続くほど、その後にやってくるうつの波は大きくなるからだ。

君島さんにはしばらく個室に入ってもらい、施錠して外部からの刺激を遮断した環境ですごしてもらうことになった。

気分安定薬を追加して2週間が経過した。

「だいぶ気分は落ち着いてきました。こんなに眠れているのは初めてかもしれません。先生と話しているときとご飯のとき以外、ずっと寝てます」

テニスのサーブや一人カラオケをしていた彼女はそこにはおらず、燃え盛っていた躁の炎が徐々に鎮火しているようだった。部屋は開錠され、君島さんはほとんどの時間を自室で寝てすごした。危惧していたうつの大波が打ち寄せつつあった。

うつの大波

さらに1週間がすぎた。

「先生⋯⋯死にたくなります。私ってみんなに迷惑をかけているだけだなって。大谷クンにくらべたら、私ってカスじゃないですか⋯⋯」

意味のない比較で落ち込む。入院時とは打って変わり、彼女の表情は暗く、過剰に悲観的になり、自己否定と希死念慮が生じるようになった。君島さんはうつの大波に吞み込まれようとしていた。

双極性障害では、躁状態で気分がめちゃくちゃ上がっていると思ったら、急降下する。感情の波はジェットコースターだ。しかも双極性障害のうつ状態は、うつ病とくらべ、治りにくさでははるかに手強い。

患者によっては、何年も落ち込んだ状態が続き、薬も効きにくく、自殺率はうつ病より高い。君島さんには薬剤の調整をしながらじっくりとつき合う覚悟を決めた。

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（駒木 爽／Webオリジナル（外部転載））