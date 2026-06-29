伊藤健太郎、“娘”がサプライズバースデー「来てくれたの!?」 「パパ、おめでとう」のハグも
俳優・早見あかり（31）、伊藤健太郎（28）、桐山漣（41）、岸明日香（35）が28日、都内で行われたテレビ東京系ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』（毎週木曜 深0：00）の試写会＆記者会見に登壇。伊藤の娘役を演じる久場音葉がサプライズ登場し、伊藤の29歳の誕生日を祝福した。
【番組カット】パパ（伊藤健太郎）おめでとう！サプライズ登場した久場音葉とぎゅっ！
原作は、大町テラス氏による同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描いている。
料理講師として働く澤田タキ（早見）は、料理に興味がなく、おいしいと言わない夫・カズ（桐山）との日々に虚しさを抱えていた。一方、斎藤レイ（伊藤）は、家庭で続く「冷凍食品」の食事の日々や、娘に手料理を食べさせたいが、それを妻・ミワコ（岸）が受け入れてくれないことにもどかしい思いをしている。そんな食事について満たされない日々を送る既婚者同士の男女が、仕事を通じて出会い、一緒にごはんを作り、一緒に食べて、互いの気持ちを満たしていく。
会見には、レイの娘・みおりを演じる久場がサプライズで登場。6月30日に29歳の誕生日を迎える伊藤に花束をプレゼントし、「パパおめでとう！」とハグ。伊藤は「うれしい！現場でも癒やしてくれる存在ですし。来てくれたの！僕の膝の上に乗ってくれるの！」とマイクが割れるほどの声量で喜んでいた。
撮影を振り返った久場は、楽しかったことについて「みんなでシャボン玉をやったことです！」とにっこり。さらに、印象に残ったことについて「パパとワンちゃんのぬいぐるみと遊んでくれたことと、ママがぎゅってしてくれたことです」と答え、共演者を悶えさせていた。
さらに、伊藤は「言ったことを完璧にこなしてくれますし、僕が見習う部分もあったりとして、ちっちゃい大人が中に入っていると思う瞬間もあり、驚かされることが多いです」とべた褒め。久場は「みんなにドラマ、見てほしい」とばっちりとアピールもしていた。
【番組カット】パパ（伊藤健太郎）おめでとう！サプライズ登場した久場音葉とぎゅっ！
原作は、大町テラス氏による同名作（講談社／「コミックDAYS」所載）。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情を描いている。
会見には、レイの娘・みおりを演じる久場がサプライズで登場。6月30日に29歳の誕生日を迎える伊藤に花束をプレゼントし、「パパおめでとう！」とハグ。伊藤は「うれしい！現場でも癒やしてくれる存在ですし。来てくれたの！僕の膝の上に乗ってくれるの！」とマイクが割れるほどの声量で喜んでいた。
撮影を振り返った久場は、楽しかったことについて「みんなでシャボン玉をやったことです！」とにっこり。さらに、印象に残ったことについて「パパとワンちゃんのぬいぐるみと遊んでくれたことと、ママがぎゅってしてくれたことです」と答え、共演者を悶えさせていた。
さらに、伊藤は「言ったことを完璧にこなしてくれますし、僕が見習う部分もあったりとして、ちっちゃい大人が中に入っていると思う瞬間もあり、驚かされることが多いです」とべた褒め。久場は「みんなにドラマ、見てほしい」とばっちりとアピールもしていた。