【セ・リーグ】広島 3−12 阪神（6月28日／マツダスタジアム）

【映像】審判団自らリクエストのギリギリ逆方向弾（実際の様子）

プロ入り2年目、期待のスラッガーがポール直撃の豪快アーチをかけた。本人もびっくりする逆方向への一発は、審判自らリクエストを行った場面も含めて反響を呼んだ。

広島は6月28日、阪神との3連戦最終戦に臨んだ。初回、森下翔太に2ランホームランを浴びて先制を許すも、その裏に菊池涼介の犠牲フライで1点を返す。

続く2回裏、先頭の佐々木泰が魅せた。阪神の郄橋遥人と対峙すると、カウント0−1からの2球目、アウトロー146キロのストレートを逆方向へ弾き返す。打球はぐんぐん伸び、ライトポール際へと一直線に飛んでいった。

中継では打球を追いきれなかったものの、着弾付近のスタンドは大歓声。佐々木自身も一塁を回ったあたりで驚いたような表情を浮かべながら走り続けた。

藤川監督がリクエスト要求も球審が審判員によるリプレー検証をアナウンス

判定は一瞬、微妙な空気に包まれる。一塁塁審のジェスチャーも迷いが見られ、実況の深澤慶氏は「一度、手を横に広げかけましたが、その後に回しましたね」と状況を伝えた。

阪神ベンチは藤川球児監督がリクエストを要求。しかし、審判団も確証が持てなかったため、球審の長川氏が審判員によるリプレー検証を実施することをアナウンスする。

リプレー検証では、佐々木の打球がライトポールに直撃し、フェアゾーン内へ跳ね返っていたことが確認された。この結果、判定はホームランのまま覆らず、広島が同点に追いついた。

SNS上でも「これはプロスペクト」「これできるなら20HRは堅いわ」「郄橋からマツスタの逆方向に放り込んでるの神」といった称賛が相次いだ一方で、「これは見えにくかったな」「ポール当たってたのか！」「跳ね返ってきたからホームラン判定迷ったのか？」と判定の難しさに言及する声も見られた。

佐々木はプロ2年目。この日は4打数1安打1打点（1本塁打）を記録したが、チームは終盤に崩れ、3−12で敗れている。

（ABEMA de J SPORTS）