『カワラボ表情管理対決』に“顔面重要文化財”AKB48伊藤百花が参戦 月足天音らとバトル
30日深夜放送のテレビ朝日系『START UP！ドリームエンタ』（毎週月曜 深0：15）は、『カワラボ表情管理対決』『MORE STARサマフェス密着企画』の2本立てで、『テレビ朝日・六本木ヒルズ SUMMER FES』に特化した1時間SPとなる。
【写真】カワラボ”5組目”のグループも登場
今年のサマフェスでは、デビューしたばかりでKAWAII LAB.の5組目となるグループ『MORE STAR』が5日間のライブを開催。そのメンバーたちに初めて伝えられた様子やLIVEまでの彼女たちに番組が徹底密着。さまざまなことに奮闘する姿を追いながら、アイドルとしてのスキルを磨くための企画も実施する。
『カワラボ表情管理対決』では、MCのFRUITS ZIPPER・月足天音、MORE STAR・山本るしあに加え、ゲストとともにカワラボの曲にあわせて、とっさに出題される表情を作れるかチャレンジする。
ゲストには、2作連続センターを務め、顔面重要文化財と言われているAKB48・伊藤百花が登場するほか、SNSで表情管理の天才と話題のPixel Ribbon・橘陽菜が登場。さらに特別ゲストとして、唯一無二の個性と変幻自在の演技力を武器に持つ俳優・加藤諒も表情管理対決に挑戦。アイドル顔負けのガチパフォーマンスに、アイドル達も大絶賛する。
『SUMMER FES スペシャルステージ』【会場：SUMMER FES LIVEアリーナ（六本木ヒルズアリーナ）】）で5DAYSのライブを敢行するMORE STAR。昨年はデビュー前の研究生としてサマフェスに出演していたが、今年は満を持してライブを開催。
サプライズで伝えられた5DAYSのライブは、1日2000人×5日間＝合計1万人を集客しなければならない！というミッションも。そしてKAWAII LAB.の先輩メンバーが連日登場予定で、最終日にはMORE STAR単独公演も決定。突然の発表にメンバーたちも大興奮で大喜び。サマフェスに向け、MORE STARが日々奮闘する様子にも密着していく。
今回はカワラボの先輩メンバー【早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）／櫻井優衣／SWEET STEADY】との特別コラボ企画もいち早く発表。先輩にあいさつする場面や、話し合いながらコラボ曲を決めていく様子も届ける。
そして最終日の単独公演での特別企画は、超大人気アーティストの曲をSPダンスカバーで披露する。懸命にダンスレッスンに打ち込むメンバーたちの姿を番組も追いかける。
【写真】カワラボ”5組目”のグループも登場
今年のサマフェスでは、デビューしたばかりでKAWAII LAB.の5組目となるグループ『MORE STAR』が5日間のライブを開催。そのメンバーたちに初めて伝えられた様子やLIVEまでの彼女たちに番組が徹底密着。さまざまなことに奮闘する姿を追いながら、アイドルとしてのスキルを磨くための企画も実施する。
ゲストには、2作連続センターを務め、顔面重要文化財と言われているAKB48・伊藤百花が登場するほか、SNSで表情管理の天才と話題のPixel Ribbon・橘陽菜が登場。さらに特別ゲストとして、唯一無二の個性と変幻自在の演技力を武器に持つ俳優・加藤諒も表情管理対決に挑戦。アイドル顔負けのガチパフォーマンスに、アイドル達も大絶賛する。
『SUMMER FES スペシャルステージ』【会場：SUMMER FES LIVEアリーナ（六本木ヒルズアリーナ）】）で5DAYSのライブを敢行するMORE STAR。昨年はデビュー前の研究生としてサマフェスに出演していたが、今年は満を持してライブを開催。
サプライズで伝えられた5DAYSのライブは、1日2000人×5日間＝合計1万人を集客しなければならない！というミッションも。そしてKAWAII LAB.の先輩メンバーが連日登場予定で、最終日にはMORE STAR単独公演も決定。突然の発表にメンバーたちも大興奮で大喜び。サマフェスに向け、MORE STARが日々奮闘する様子にも密着していく。
今回はカワラボの先輩メンバー【早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）／櫻井優衣／SWEET STEADY】との特別コラボ企画もいち早く発表。先輩にあいさつする場面や、話し合いながらコラボ曲を決めていく様子も届ける。
そして最終日の単独公演での特別企画は、超大人気アーティストの曲をSPダンスカバーで披露する。懸命にダンスレッスンに打ち込むメンバーたちの姿を番組も追いかける。