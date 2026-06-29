俳優伊藤健太郎（28）が28日、早見あかり（31）とダブル主演するテレビ東京系連続ドラマ「一緒にごはんをたべるだけ」（7月2日スタート、木曜深夜0時）記者会見を都内で行った。桐山漣（41）、岸明日香（35）も登壇。

大町テラス原作のコミックをドラマ化した、不倫とグルメのラブストーリー。

倫理観に揺れるドラマのテーマにちなみ、「究極の2択」でクロストーク。「付き合うなら、素の自分でいられる相手か、ドキドキをくれる相手か」の質問に伊藤は「安心というか、落ち着くというか、素でいられる方がいいのかな」。パートナーとは価値観が真逆か同じか、どちらがいいかについては「真逆」と回答。「自分と違う感覚や価値観もっている方との方が、人生倍楽しめそう」と話した。

6月30日の誕生日を前に、娘役を演じる久場音葉ちゃん（6）がお祝いに駆けつけるサプライズも。「子どもが大好き」という伊藤は、「マジか〜。来てくれたの？ うれしい」とメロメロ。「現場でも本当に癒やしてくれる存在。僕のひざの上に乗ってくれるんですよ」と、すっかりパパの顔で感激。早見は「伊藤さんが音葉ちゃんと遊ぶときの手さばき、子どもあやしが素晴らしい」と話していた。