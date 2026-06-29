敗退の韓国で渦巻いた「日本は役に立たない」の“八つ当たり報道”に国内で反発の嵐 英雄パク・チソンも変革を訴える事態に「惨めな気持ちになる」【W杯】
敗退のショックに涙する韓国のファン(C)Getty Images
韓国国内で飛んだ“暴論”
無念の敗退となった。目下開催中の北中米ワールドカップ（W杯）で、1勝2敗でグループリーグの全3試合を終えて、他力に頼るしかない憂き目に遭った韓国代表だ。
史上最多48か国が参戦した今大会の“特殊なレギュレーション”が韓国を悩ませた。というのも、今大会は各組3位となった国のうち、成績上位8か国が決勝トーナメントに進出が可能となった。
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現地時間6月24日に行われたグループA最終戦で南アフリカに敗れ、3位に転落していた韓国は、3位争いで生き残るための“ボーダーライン”となった勝点4を下回り、総獲得勝点「3」、得失点「−1」で、他グループの状況を待った。しかし、サッカーの統計サイト『Opta』が当初94％と算出した突破率は、87.6%、53.24%、31.50%と日に日に低下。無論、自業自得な状況なわけだが、可能性はどんどんと狭まっていった。
そして迎えたグループリーグ日程の最終日（27日）には、クロアチアがガーナに2-1と勝利を収め、さらにDRコンゴがウズベキスタンに3-1と快勝。これによって韓国の32強入りの確率は0%となった。
F組で3位争いを展開したスウェーデンと1-1で引き分けていた日本を含めたライバル国の戦いが、“理想的”な内容にはならなかった。ともすれば、「運」に見放されたとも言える状況に、韓国国内のメディアでは他国への“恨み節”も飛んだ。
もはや暴論と言うべき意見がネット上に躍った。スポーツメディア『OSEN』が「何をやっても役に立たない憎らしい日本」と記せば、スポーツメディア『スポータルコリア』は、「我々の代表チームの運命がかかっていたのに……日本は勝つつもりがなかったのか？」とスウェーデン戦で長友佑都を起用した森保一監督の采配を疑問視した。
ただ、こうした一部メディアの意見に国内の反応は冷ややか。むしろ“冷静だ”と言うべきかもしれない。X上では、韓国メディアがここ数日間で多用した「日本が助けてくれなかった」というフレーズに対して違和感を覚える人が噴出。韓国語の投稿で「韓国人としてあまりにも恥ずかしい」「日本チームは自分の試合をしただけ。 他の国のためにサッカーする義務はない」「なぜ日本に助けを求める必要がある？」「彼らだってワールドカップを戦っているんだ」「あなたたちが目を覚ませ」と異論が目立った。
ソン・フンミンを中心としたサッカーに変化を加えきれずに、単調なパフォーマンスに終始した韓国(C)Getty Images
「もう数年前から十分に予想できた結果」
極め付きなのは、サッカー界を取り巻く問題に鋭く切り込んでいるレジェンドたちの言葉だ。
元韓国代表MFで、マンチェスター・ユナイテッドでもプレーした“英雄”パク・チソン氏は、現地時間6月27日のDRコンゴとウズベキスタンの試合を、韓国の放送局『JTBC』で解説。試合後に険しい表情を浮かべながら「もう数年前から十分に予想できた結果だ。またも同じ問題を振り返らなければならないという現実に惨めな気持ちになる」と嘆いた。
「過去10年間に我々の代表は多くの経験をした。でも、結局は同じようなミスを繰り返した。本当に残念でならない。今こそ、誰かのせいにするだけじゃなく、本当に何が間違っているのかを冷静に見直して、もう一度、イチから出発しなければならない。この大会は、そのキッカケにすべきだと思う」
ため息を漏らしながら、シビアな評価をぶつけたパク・チソン氏。彼のようにサッカー界を取り巻く環境全体に改革を求める代表OBは少なくない。大会期間中に日刊紙『中央日報』にコラムを掲載した元代表FWのアン・ジョンファン氏は、母国メディアに対して、こう投げかけていた。
「一部のメディアでは『グループリーグであっさり敗退する』『2連敗する』といった悪意ある言葉が飛び交っていた。韓国サッカーを愛する人のほうが圧倒的に多いはずなのに、一部の人たちが選手たちの敗戦を望んでいるかのような姿勢を見て、私は腹が立った」
彼らは直接的に言及したわけではない。しかし、「日本や他国の成績を頼っている時点で未来はない」と言わんとしているのは想像に難くない。
かつては「アジアサッカー界最強」とも恐れられた韓国。日本に八つ当たりをし、敗退のショックを和らげているだけでは、彼らがふたたび“ライバル”となる日は遠のく一方ではないだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]