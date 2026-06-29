【ヒューストン（米テキサス州）２８日＝岡島 智哉】北中米Ｗ杯決勝トーナメント１回戦「ブラジル―日本」（２９日、日本時間３０日午前２時）に向け、日本代表の森保一監督が記者会見に臨んだ。

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サッカー王国との一戦に向け森保監督は「ブラジルにはリスペクトを抱いている」と前置きした上で「本物、本気のブラジルと戦えることは我々にとって、未来にとっても財産になると思っている」と意気込みを語った。

２５年１０月の親善試合での対ブラジル初勝利は「歴史が１つ動いたなと思っている」と語ったが「あの勝利で、Ｗ杯でのブラジル戦の厳しさが増したかなと思っています」と言及。「ブラジル代表はモチベーション高く、我々に勝つことを目指してくる。戦いは厳しくなると思っていますが、勝利をつかめ取れるように全力で挑みたい」と見据えた。

相手はＣ組を２勝１分けの１位通過で勝ち上がった強国。日本とのＷ杯での対戦は０６年ドイツＷ杯の１次リーグ第３戦以来で、この時はブラジルが４―１で大勝している。

◆ブラジル ２３大会連続２３回目の出場。ＦＩＦＡランク６位。最高成績は優勝（５回）。初の外国人出身でイタリア出身のアンチェロッティ監督が２５年より指揮。チェルシー、Ｒマドリード、バイエルンなどを率いた名将が率いる。首都ブラジリア。人口は２億１２００万人。