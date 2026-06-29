「会社員のお姉さん」と自称するインフルエンサーさとみあいが28日、自身のインスタグラムを更新。野球観戦の様子を投稿した。

「エスコンフィールドへ」とし、プロ野球北海道日本ハムファイターズの本拠地を訪れ、ホーム用ユニホームを着用して応援する姿をアップした。「ファイターズvsホークス 地元と第二の地元の戦いでひそかに大興奮してました」とつづり、公式マスコット「フレップ・ザ・フォックス」「ポリーホラリス」などのフォトスポットで記念撮影したショットも披露。さらに「ずっとやってみたかったFoxのしっぽ 次はお耳つけて完全体になる〜ハート」とキツネグッズも身につけ、満喫したようだ。

ファンやフォロワーからも「しっぽ素敵だよ」「カワ格好いい」「かわいいー！」などのコメントが寄せられている。

さとみは北海道出身。「ミスアサヒ芸能2025」の候補者にエントリー。SNSのプロフィル欄には「会社員のお姉さん」と記している。趣味はスポーツ観戦、競馬、パチンコ。特技は韓国語、バスケットボール。5月29日に1stDVD「相思相愛」を発売。身長166センチ。スリーサイズはB93−W63−H95センチ。血液型O。