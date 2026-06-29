7月1日（水）に大井競馬場で行われる、帝王賞（Jpn1・4歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。上半期ダートの総決算。昨年Vで連覇がかかるミッキーファイトは6枠8番から。昨年タイム差なしの2着、アウトレンジは3枠3番へ入った。ミッキーファイトは1ハロン長い印象で、最後のひと踏ん張りが鍵となる。地方勢は年度代表馬のディクテオンが迎え撃つ。注目の発走は20時05分。

【帝王賞】ミッキーファイトが交流G1初制覇

上半期ダートの総決算

1枠1番

ナチュラルライズ

牡4・57.0・横山武史

美浦・伊藤圭三

2枠2番

カゼノランナー

牡5・57.0・西村淳也

栗東・松永幹夫

3枠3番

アウトレンジ

牡6・57.0・松山弘平

栗東・大久保龍志

4枠4番

ナンセイホワイト

牡6・57.0・安藤洋一

大井・米田英世

4枠5番

ロードクロンヌ

牡5・57.0・横山和生

栗東・四位洋文

5枠6番

サントノーレ

牡5・57.0・御神本訓史

大井・荒山勝徳

5枠7番

マルカンラニ

牡6・57.0・松崎正泰

大井・高野毅

6枠8番

ミッキーファイト

牡5・57.0・戸崎圭太

美浦・田中博康

6枠9番

ナイトオブファイア

牡4・57.0・和田譲治

大井・渡辺和雄

7枠10番

ディクテオン

せん8・57.0・矢野貴之

大井・荒山勝徳

7枠11番

カズタンジャー

牡5・57.0・岩田望来

栗東・新谷功一

8枠12番

セラフィックコール

牡6・57.0・吉原寛人

川崎・内田勝義

8枠13番

ラムジェット

牡5・57.0・三浦皇成

栗東・松永幹夫