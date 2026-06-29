6月28日、盛岡競馬場で行われた12R・サファイア賞（M3・3歳・芝1700m）は、山本聡哉騎乗の1番人気、セイクリスティーナ（牝3・岩手・佐々木由則）が快勝した。3馬身差の2着に2番人気のソラーロ（牡3・岩手・千葉幸喜）、3着にコロッセウム（牡3・岩手・橘友和）が入った。勝ちタイムは1:45.1（良）。

【東北優駿】女王セイクリスティーナが二冠へ、牡馬勢との激突に注目

1着 セイクリスティーナ

山本聡哉騎手

「レース前は2番手を想定していましたが、トゥーナスタディが2番手を主張しそうでしたから4番手に控えました。直線を向いて3番手外（ソラーロ）の手応えが怪しかったので、すんなり抜け出すことができました。返し馬も力強く、感触も素晴らしく、これなら大丈夫だなと思いました。今後のことも考えて雑なレースをしないよう丁寧に乗りたいと思っていましたが、この馬のベストパフォーマンスを見せてくれました。次走も楽しみです」

サファイア賞を勝利したセイクリスティーナ（提供：岩手県競馬組合）

佐々木師「ひまわり賞が当面の目標」

佐々木由則調教師

「ひと冬を越して成長したと思います。走り方、性格的にも大人になりましたから、安心して見ていられました。この勝利でオパールカップの優先出走権を獲得しましたが、牝馬三冠を取りたいと考えていましたからね。ひまわり賞へのローテーションがきつくなりますので、現時点ではひまわり賞が当面の目標です」

セイクリスティーナ 12戦8勝

（牝3・岩手・佐々木由則）

父：タリスマニック

母：グロワールポン

母父：オルフェーヴル

馬主：金田成基

生産者：T.Mファーム

【全着順】

1着 セイクリスティーナ

2着 ソラーロ

3着 コロッセウム

4着 アルカイックスター

5着 トゥーナスタディ

6着 イタズラベガ

7着 ヴァリュアブル

8着 バオシェテンシ

9着 ジュエルレジーナ

10着 チェンドル

11着 オフクマメ

12着 セローム