◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）に出場中の日本代表（FIFAランク17位）は29日（日本時間30日）に、米テキサス州ヒューストンでブラジル（同5位）との決勝トーナメント1回戦に臨む。28日（同29日）には試合会場で公式会見が行われ、森保一監督（57）が出席。「歴史を変えられるようにベストを尽くす」と勝利を見据えて意気込んだ。

日本の対ブラジル戦成績は過去14戦で1勝2分け11敗。昨年10月の国際親善試合で0―2から3点を奪って逆転し、歴史的初勝利を挙げた。

森保監督は「去年の親善試合でブラジルと戦った時には我々が勝たせていただきました。過去の歴史の中で日本は一度も勝ったことがなかったので、歴史は一つ動いたと思っています。しかしながら、その勝利によって、W杯でブラジルと戦うときの厳しさがさらに増したかなと思っています。ブラジルは前回負けた悔しさが残っているかと思いますので、明日は非常にモチベーション高く、今度は我々に勝つということで、戦いは厳しくなると思っています」と、本気のブラジルとの対戦を前に心境を吐露。

また、海外メディアによる質疑の中で「アンダードッグ（不利な立場）」との表現がなされた。森保監督は「世界的に評価が高いブラジルと、そうでない日本という評価はごくごく当たり前のこと」と、ブラジル優勢の評価を認識した上で、「我々もチャンピオンを目指してW杯に挑んでいる。笑われる方もいらっしゃると思いますが、本気で目指しています」と毅然と語った。

そして「今回のW杯で言うと、ブラジルは本命の優勝候補国、自分たちはダークホースの優勝候補国という位置付け。リスペクトはしますけど、勝つチャンスはあると思って、歴史を変えられるようにベストを尽くしたい。ラウンド32で世界が注目する試合ができるので、多くの方に見ていただく、我々も未来へ自信になるような試合をできたらいい」と言葉に力を込めた。