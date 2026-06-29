「“水中メガネ”の復活！」「これ街中で注目される」の声も！

クルマのデザインは、先進性を感じさせるシャープなデザインが最新モデルの主流を担う一方で、過去の名車のモチーフを現代の車両に落とし込むレトロモダンなスタイルも、根強い支持を集めています。

ホンダの純正アクセサリーを手がけるホンダアクセスも、過去のカスタムカーイベントで、現代のクルマにレトロなデザインを施したモデルを発表し、メーカー直系ブランドならではの遊び心と高い完成度で大きな注目を集めました。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「初代“Z”」再現モデルです！（20枚）

そのクルマの名は「Re：Z（アールイーゼット）」。

この車両のベースとして選ばれたのは、ハイブリッド専用のスポーツモデルとして一時代を築いたホンダ「CR-Z」です。

CR-Z自体も流麗なフォルムを持つ特徴的なクルマでしたが、ホンダアクセスはこれを大胆にカスタマイズ。

1970年代に親しまれた軽乗用車、初代「ホンダ・Z」の面影を見事に再現しました。

初代ホンダ・Zといえば、何といっても「水中メガネ」という愛称で呼ばれた独特のリアウインドウが最大の特徴です。

黒い太枠で縁取られたガラスハッチのデザインは当時の若者の心を掴みましたが、Re：Zでもその象徴的なディテールが、現代の車体サイズに合わせて再構築されています。

またフロント周りに目を向けると、CR-Zの切れ長なヘッドライトは愛嬌のある丸型ライトへと変更され、全体的に丸みを帯びた親しみやすいフロントマスクへと変貌。

車内空間においても、ベース車が持つスポーティな印象を残しつつ、レトロ感のある素材を用いたシート表皮を採用するなど、外観の雰囲気に合わせた統一感のあるコーディネートが採用されていました。

このRe：Zは、あくまで技術力を示す「ショーモデル」としての制作であり、市販化を前提としたものではありません。

しかし、過去のヘリテージを尊重しながら新しい価値を提案する姿勢がクルマ好きから支持を集め、発表から時間が経過した現在でも、インターネット上の掲示板やSNSでは様々な意見が交わされています。

その多くは、現代のクルマにはないユニークなデザインを高く評価する好意的な声で、「水中メガネの復活！再現度が高い！」「初代Zを知る世代として、本当に懐かしい気持ちになる…」「丸目のフロントフェイスとクーペ風の車体が逆に新しい」「今でも量産を検討してほしいくらいお洒落だ」「ハイブリッドシステムとレトロな見た目の組み合わせを待っていた」「街中で走ってたら絶対に目を引くね」といった、市販化を熱望するコメントまで見受けられます。

その一方で冷静な意見や要望も存在し、「ホンダ・Zが軽自動車だっただけに、CR-Zがベースだと大きすぎる…」「オリジナルのコンパクトな凝縮感が薄れた印象」「どうせなら軽自動車ベースで作ってほしい！」「コンセプトカーとしては最高だけど実際に販売する場合は安全基準のクリアとか難しそう」といった、車格の違いに由来する違和感や現実的な課題を指摘する声も上がっていました。

このように一部でシビアな見方もあるものの、名車のデザイン要素を現代の技術で蘇らせる試みによって、クルマ好きに大きな夢を与えたRe：Z。

残念ながら一般販売されることはありませんでしたが、クルマが単なる移動手段ではなく、見る者の心を豊かにするデザインの可能性を示した貴重な一台として、今もなお多くの人々の記憶に留まっているのです。