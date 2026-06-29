「ブラジル戦ではプレーできません」森保一監督が久保建英の欠場を明言【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で強豪ブラジルと対戦する。
28日、会場となるヒューストン・スタジアムで行われた前日会見に登壇した森保一監督が、14日のオランダ戦で左膝を負傷し、別メニューが続いているMF久保建英の状態について言及。「ブラジル戦に関しては久保はプレーできません」と欠場を明言した。
指揮官は「まだ全体練習に入れていないですし、個人の走るトレーニングしかまだできていないので、明日の試合でプレーすることはありません」と説明。「早く復帰することを願っています」と今後の戦線復帰に期待を込めた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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28日、会場となるヒューストン・スタジアムで行われた前日会見に登壇した森保一監督が、14日のオランダ戦で左膝を負傷し、別メニューが続いているMF久保建英の状態について言及。「ブラジル戦に関しては久保はプレーできません」と欠場を明言した。
指揮官は「まだ全体練習に入れていないですし、個人の走るトレーニングしかまだできていないので、明日の試合でプレーすることはありません」と説明。「早く復帰することを願っています」と今後の戦線復帰に期待を込めた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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