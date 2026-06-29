◎腰の手術から復帰した西武・外崎。球団発表の術式は「右L2/3経椎間孔的全内視鏡椎間板嚢腫（のうしゅ）切除術」と難解だったが「まあ、簡単に言うとヘルニアの摘出手術です」。

◎左足甲に自打球を当てた影響で27日の日本ハム戦を欠場した西武・長谷川。練習で顔を合わせた西口監督は「大丈夫か？今日はベンチで声出してくれ。頑張って」。大事を取って2日連続の欠場です。

◎DeNAは30日に新潟県での主催試合で広島と対戦。同県出身の加藤バッテリーコーチは「現役時代は（試合で地元に）全然、行けなかったんだけどね。今回は両親が来るって言ってて」。指導者になっても目の前でユニホーム姿を見せられるのは、これ以上ない親孝行ですね。

◎ヤクルト・長岡はサッカーブラジル代表のユニホームで早出練習に登場。伊藤が持っていたものを借りたと明かし「着ていたら監督に“（松元）ヘッドが喜ぶぞ”と言われたので。喜んでました。（日本を）応援してないわけじゃないですよ」。ブラジル出身の松元ヘッドコーチへのアピールだったんですね。

◎ヤクルト・池山監督は小雨模様の空を見上げ「4日も空いてるんだからやりましょうよ。試合できるようにお祈りください」。無事に試合開催となりました。

◎ソフトバンク・若田部投手コーチは、スタンドに入った球を拾った記者の返球に「アゲンストでもないんだから！」。制球から磨き直します。