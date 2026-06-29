美輪さんは2005年から23年まで、本紙で連載記事を書き続けた。10年3月には「スポニチ文化芸術大賞」でグランプリを受賞。そのあいさつで「私の言っていることは何十年も変わらない。常識は時と場合でコロコロ変わるが、真理は永久に不変」と述べた。

真理の追究は容易ではない。ただ、それを「本質を見抜こうとする力」と言い換えれば、美輪さんの生き方が見えてくる。その精神は子供のころから備わっていた。

国際都市・長崎で生まれ育ち、小さいころからさまざまな人種と価値観に触れた。しかし銭湯に行くと、みんな裸になる。「立派な紳士が貧相な体だったり、野良着の女性が彫刻のような体だったり」。目に見えるモノの“危うさ”を幼少期から目の当たりにした。

連載でも本質を見据え、時に言葉は予言のように響いた。10年3月の連載に「マスコミは信用を失墜し、ネット上のコミュニケーションツールは今後も発達していく」と記した。09年6月には「アニメなどの知的財産は他国の追随を許さず、ここに私たちの進むべき道がある」と述べ、10年10月には中国とのレアアースを巡るあつれきの可能性に言及。時代を読み解いていた。

さまざまな逆境との闘いを経て、唯一無二の地位を得た。それでも、おごりは一切なかった。「小中学校、高校、大学と進学するのも、社会人になるのも結婚するのも老人手帳を持つのも、人生は初めてのことばかり。だから謙虚にならざるを得ないのです」（08年4月の連載）。生き方に迷う人々への贈る言葉だった。