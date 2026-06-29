◇セ・リーグ 巨人2―1DeNA（2026年6月28日 横浜）

敵地とは思えないほど気持ちよく腕を振った。巨人の先発・井上は7回2安打無失点でチームトップ6勝目を手にした。DeNA戦は24年から8連勝とし、横浜スタジアムではプロ通算9試合で4勝負けなし。まさにキラーぶりを発揮し「やっぱり良いイメージで投げることはできました」と笑みが広がった。

今季は4戦4勝とし、28イニングでわずか2失点。この日も最速151キロの直球主体に二塁すら踏ませない内容だった。1―0の4回には右翼フェンス手前まで運ぶ右犠飛も放ち自らを援護。橋上監督代行は「最近の投球を見ていれば“このくらいは”っていう思いで見てました」と称えた。

無四球投球は今季4度目。ブルペン後に行ってきたルーティンが生きている証だ。4年目の23年を終えた時点ではプロ通算わずか1勝。背水の思いで挑んだ24年は春季キャンプ前に内海投手コーチから「短い距離で思い通りに投げられない投手が18・44メートルを操れるわけがない」と指摘された。そこから取り入れた練習が15メートルの距離から直球、変化球を思い通りに操る投げ込みだ。すると同年は自己最多8勝をマーク。今季は早くも6勝とし「この練習のおかげもあります」と、師匠の金言で培った制球力に感謝した。

チームは3試合連続の雨天中止こそあったが、2連勝で首位をキープ。「まだまだ厳しい戦いは続いていく」とこの先を見据えた井上。上位3チームの混戦が続く中、登板ごとに成長を続ける左腕の背中がまた大きくなった。（村井 樹）