美輪明宏さんは、日本を代表する数々の文化人との幅広い交友があった。中でも、作家の三島由紀夫とは性別を超えた魂のつながりで知られた。

東京・銀座のシャンソン喫茶「銀巴里」で、美少年歌手として話題になった美輪さんが最初に知り合った大物が作家の江戸川乱歩だった。美輪さんが「明智小五郎はどんな人？」と聞くと「腕を切ったら青い血が出るような人」と返答。「素敵！」と言う美輪さんに乱歩が「君はどんな色の血が出るんだい？」と質問すると「七色の血が出ますよ」。16歳だった美輪さんのウイットに富んだやりとりを乱歩は面白がった。

知性も併せ持つ美少年に店に集う作家の大江健三郎さん、吉行淳之介、遠藤周作、野坂昭如、劇作家の寺山修司、芸術家の岡本太郎ら文化人も好感を持った。

特に、三島はその美貌を「天上界の美」と絶賛。乱歩の原作を三島が戯曲化し、美輪さんが主演を務めた舞台および映画「黒蜥蜴」は、美輪さんの妖艶な美しさと怪演で、昭和の演劇・映画史に残る傑作となった。

70年11月25日に三島が自衛隊の市ケ谷駐屯地で割腹自殺する1週間ほど前には、日劇に出演中の美輪さんのもとへふらりと1人で現れた。手には抱えきれないほどの100本のバラの花束を持ってきた。靴はピカピカに磨かれていた。「これから君の楽屋に来ることもないだろうからね」という言葉に、美輪さんは重大な決心がはっきりと分かった。数え切れないバラは、この先の一生分のプレゼントだったのだと思ったという。

後に美輪さんは「ちまたでは恋愛関係にあったのではないかとも言われましたがそのような関係ではありません」と振り返った。ただ、お互い口には出さない結びつきがあったともしていた。

また、黒柳徹子とはテレビ草創期からの仲間で、作家の瀬戸内寂聴さんとは50年以上にわたり親交を深めた。ビートたけしはデビュー前のアルバイト時代に美輪さんに会い、のちに北野武監督の映画「TAKESHI’S」に美輪さんが出演した。

≪10歳長崎で被爆 長年不戦の訴え≫出身地の長崎で10歳の時に原爆に遭った美輪さんは、長い間、不戦を訴えてきた。長崎では「平和推進に発信力のある人を失った」と悲しみが広がった。長崎原爆被災者協議会（長崎被災協）の田中重光会長（85）は、かつて舞台運営に関わっていた際、まだ20代だった美輪さんに出演してもらったことがあるという。「芸能界ではっきり物を言う人は嫌われるが、社会に影響の大きい人が平和が大事だと言ったのは、価値あること。貴重な人だった」と惜しんだ。