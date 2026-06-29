◇女子ゴルフツアー アース・モンダミン・カップ第3日（2026年6月28日 千葉県 カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）

第2日から持ち越した第2ラウンド（R）の残りと第3Rが行われ、日没サスペンデッドで全選手が競技を完了できなかった。第2Rを終え、3位で出たルーキーの倉林紅（21＝サーフビバレッジ）は6ホールを終え、通算6アンダーで暫定3位につけた。29日は21歳の誕生日で勝てば史上10人目のバースデーVとなる。阿部未悠（25＝ミネベアミツミ）が通算8アンダーで暫定首位に立った。

兄の言葉でスイッチが入った。倉林は第2Rの17番で4メートルのバーディーパットを打つ前にキャディーの太聖さんから「これが入るか入らないかで流れが決まる。集中していこう」と声をかけられた。その言葉にうなずくと、狙い通りカップのど真ん中から沈めた。「初日に比べてティーショットが安定していました。パットのタッチも今日は合っていました」と第3Rも伸ばして一気に優勝争いに絡んできた。

宮城県富谷市出身。11年3月の東日本大震災後に父・大作さんに「これをきっかけに何か新しいことを始めよう」と勧められ、4歳上の太聖さんと一緒にゴルフを始めた。競技が中止となった前日は兄と練習場に行って調整。「最近はアドレスがずれちゃうミスが多かったので、しっかり狙い場所を決めてアドレスから安定するようにしました」

29日は21歳の誕生日。台風の影響で27日が中止となり大会が1日順延となったため、優勝すれば史上10人目のバースデーVとなるチャンスが巡ってきた。「自分にも家族にも凄いうれしい誕生日になると思うので、今日は早く寝て、あしたも兄としっかりと戦略を立てて最後までできたらいいなと思います」。二人三脚でルーキー一番乗りVに挑む。

≪もっちゅりん効果 小祝暫定10位浮上≫小祝が“もっちゅりん効果”で30ホールの長丁場を乗り切り暫定10位に順位を上げてきた。競技が中止となった前日はミスタードーナツで開店前から1時間並び人気のもっちゅりんをゲット。「きなこを食べたかったんですが、なくていちごを買いました。おいしかった」と笑顔。「今日は元気にプレーできました。あすは攻めのゴルフをしたい」と意気込んだ。