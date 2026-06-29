【悼む】美輪さんと初めてお会いしたのは、2005年9月、渋谷のパルコ劇場だった。恒例の音楽会の真っ最中、新聞の連載をお願いしに楽屋に伺った。すると、「あらっ、そうですか」とこちらの顔を一瞥（いちべつ）するなり、なぜか視線を私の肩上あたりに向けてしばし黙ったまま。数秒後、「分かりました。お引き受けいたしましょう」。すんなりと了承を得た帰り道、事務所のスタッフからこう言われた。「初対面でOKなんて珍しいですよ。何か見えたのかなあ」

当時、美輪さんは、テレビ番組「オーラの泉」で大人気、いわば時の人。連日、分刻みのスケジュールだった。それでも都内の自宅で行う週1度の取材には可能な限り時間を割いてくれた。「今回は何のお話？」。私が思いついたテーマをその場で伝えると、政治、経済、国際問題、歴史、音楽、美術、文学、映画そして芸能界、スポーツまでどんなジャンルでも当意即妙、立て板に水のごとく答えてくれた。世間ではスピリチュアルなイメージでもてはやされていたが、私の目には努力して博学を身につけた孤高の教養人に映った。話に興が乗ると、あっという間に1時間、2時間過ぎてしまう。途中で美輪さんが自らお茶とお菓子を運んできてくれることもしばしば。あれから20年以上実に楽しくお付き合いしていただいた。

ありがたいことにこの間、ご本人からじかに「何事も俯瞰（ふかん）して見ることが大切」「どんな時でも感情的にならず理性で判断すること」「人生は良いこともあれば悪いこともある。これが正負の法則」など数多くの貴重な人生訓を授けてもらった。いつの間にか私は「美輪学校」の一番の生徒になっていたようだ。

そうは言っても、やはり不思議なことは起きた。ちょうど子供が受験を控えた、ある日、恐る恐る合否を問うてみたことがあった。美輪さんは目をつむると「大丈夫ですよ。守られてます」とひとこと。私は半信半疑だったが、後日、無事に合格したことを報告すると、「あなた、私の言ったことを信じてなかったでしょ」とぴしゃり。こちらの心の中までちゃんとお見通しだった。おまけに、美輪邸のリビングから見える庭には、一年中、たわわに実をつけるレモンの木まであるのだ。

歌手、俳優、著述家…。いくつもの顔を持つ美輪さんだが、どれも決して平らな道ではなかった。その来し方を今さらここで述べることはすまい。本人の著書「紫の履歴書」に全て書いてある。あえて言うなら、自身の性的嗜好（しこう）に対する理不尽な差別や偏見など己の身に降りかかる火の粉を自ら払いのけ、逆境をバネにしてきた心底強い人である。「全ての人に優しく思いやりの気持ちを忘れないように」。美輪さんは常々そう口にしていた。この世の地獄も極楽も味わい尽くしたからこそ、社会的な弱者に心から寄り添うことができたのだろう。

世の中は多様性を認め合う共生社会の実現に向け少しずつ動き始めた。これから私も我が師の教えと思いを胸に微力ながらも社会のために役立つよう生きていこうと思う。「今ごろ気付いたのね。しっかりしなさい」。どこからかそんな声が聞こえてきそうだ。（スポニチ元編集委員、合同会社アルカディア企画代表・川田一美津）