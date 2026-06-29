開催：2026.6.29

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 5 - 1 [Dバックス]

MLBの試合が29日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとDバックスが対戦した。

レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。

1回裏、3番 フニオール・カミネロ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 TB 1-0 ARI

2回裏、6番 セドリク・ムリンス 6球目を打って右中間スタンドへのホームランでレイズ得点 TB 2-0 ARI、1番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってライトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 3-0 ARI

5回裏、3番 フニオール・カミネロ 2球目を打ってセンターへのホームランでレイズ得点 TB 4-0 ARI

6回裏、7番 ベン・ウィリアムソン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでレイズ得点 TB 5-0 ARI

8回表、1番 ケテル・マルテ 4球目を打ってセンターへのホームランでDバックス得点 TB 5-1 ARI

試合は5対1でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのドルー・ラスムセンで、ここまで7勝4敗0S。負け投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで5勝8敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 05:10:22 更新