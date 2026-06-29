開催：2026.6.29

会場：ロジャーズ・センター

結果：[ブルージェイズ] 2 - 3 [レンジャーズ]

MLBの試合が29日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレンジャーズが対戦した。

ブルージェイズの先発投手はシェーン・ビーバー、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。

1回表、1番 ジョク・ピダーソン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TOR 0-1 TEX

6回表、8番 エリアス・ディアス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TOR 0-2 TEX

8回裏、2番 ネーサン・ルークス 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-2 TEX

9回表、ピッチャー ルイ・バーランドがワイルドピッチでレンジャーズ得点 TOR 2-3 TEX

試合は2対3でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのコール・ウィンで、ここまで3勝2敗1S。負け投手はブルージェイズのルイ・バーランドで、ここまで3勝3敗16S。レンジャーズのアレクサンダーにセーブがつき、1勝1敗4Sとなっている。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.238となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-29 05:36:07 更新