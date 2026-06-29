2026年6月29日（月） MLB ブルージェイズ vs レンジャーズ 試合結果
開催：2026.6.29
会場：ロジャーズ・センター
結果：[ブルージェイズ] 2 - 3 [レンジャーズ]
MLBの試合が29日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとレンジャーズが対戦した。
ブルージェイズの先発投手はシェーン・ビーバー、対するレンジャーズの先発投手はクマール・ロッカーで試合は開始した。
1回表、1番 ジョク・ピダーソン 初球を打ってライトスタンドへのホームランでレンジャーズ得点 TOR 0-1 TEX
6回表、8番 エリアス・ディアス 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 TOR 0-2 TEX
8回裏、2番 ネーサン・ルークス 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブルージェイズ得点 TOR 2-2 TEX
9回表、ピッチャー ルイ・バーランドがワイルドピッチでレンジャーズ得点 TOR 2-3 TEX
試合は2対3でレンジャーズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレンジャーズのコール・ウィンで、ここまで3勝2敗1S。負け投手はブルージェイズのルイ・バーランドで、ここまで3勝3敗16S。レンジャーズのアレクサンダーにセーブがつき、1勝1敗4Sとなっている。
なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.238となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-06-29 05:36:07 更新