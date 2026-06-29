次期「iPhone 18 Pro」シリーズではメインカメラが強化されると報じられています。

リークアカウントのFixed Focus Digitalによれば、同シリーズのメインカメラのアップグレードは確定しており、その結果、アルミ合金製のバックパネルが2mm以上厚くなるとのこと。つまり、背面のカメラ突起がさらに厚くなると報じられています。

Fixed Focus DigitalはiPhone 18 Proのバックパネルの厚みが増す理由として、メインカメラモジュールの大型化を挙げています。詳細な仕様はまだ不明ですが、同モデルでは可変絞り機能の搭載も噂されています。

iPhone 18 Proシリーズのカメラモジュールの大型化については、ブルームバーグも以前に同シリーズにおいて最大規模のカメラハードウェアのアップグレードが行われると述べていました。

iPhone 18 Proシリーズでも、カメラ性能のさらなる進化への期待は高まるばかりです。

Source: 9to5Mac

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