◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

久しぶりの打点をかみしめた。キャベッジは一塁上で手をたたいて喜んだ。両軍無得点で迎えた２回１死一、三塁、フルカウントから石田裕の外角低め１４７キロ直球を引っ張った。鋭い打球が一、二塁間を破った。５日のロッテ戦（東京Ｄ）以来、出場１２戦ぶりの打点となる先制点をもたらし、「打てたことを神に感謝するよ」と白い歯をのぞかせた。

長いトンネルから抜け出した。４回１死の第２打席、６回２死の第３打席でもいずれも左中間へ二塁打を放ち、４月２６日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来６３日ぶり、今季３度目の猛打賞をマーク。「純粋にうれしいし、これからも継続したいです」と振り返った。

昨季から、雨天中止の次戦は６試合で２１打数９安打、打率４割２分９厘、１本塁打、５打点とめっぽう強い。４月１０日のヤクルト戦（東京Ｄ）は右翼バルコニー席へ飛距離１２９メートルの特大弾を放っている。「問題なくプレーできました。こういう日もいつもと変わらずプレーすることが大事だと思います」。自然と気が引き締まり、高い集中力を発揮した。梅雨の気まぐれで２４、２６、２７日と３試合続けて試合が雨で流れていたが、得意とする仕切り直しの試合で、またも勝負強さを見せつけた。

今月は９試合、２７打席連続無安打と苦しんだ時期もあり、６月の月間打率は試合前までで１割１分６厘だったが、下は向かなかった。「良い時と良くない時の状態を見比べて、いろいろ考えて取り組んでいます」。自分の映像を何度も見直して、バランスを調整。「軸足に重心を残して、センター返しすることを意識して」復活を印象づける３安打。おなじみの“弓矢ポーズ”とともに見せた笑顔には、自信がよみがえっていた。

３０日から始まるヤクルトとの２連戦は弘前と盛岡で行われる。今季、地方開催の試合は５試合で２０打数８安打、１本塁打と相性の良さを見せている。「どこでも全力を尽くすだけです」。勢いづいたキャビーが、地方でも豪快な打撃でファンを沸かせる。（臼井 恭香）

堀内 恒夫Ｐｏｉｎｔ ６月は不調だったキャベッジだが、２回に低めの難しい球をタイムリー。あれでガラッと変わったよな。打者というのは１本のヒットで急に良くなる。面白いもんだと思うね。ダルベックと２人の外国人は長打力の乏しいチームに、やはり不可欠。長打は試合を動かし、ひっくり返したり、雰囲気を変えてくれるからね。７番のキャベッジなんてそりゃ脅威だよ。まあ、すぐに打順が上がるんだろうけど。