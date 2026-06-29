◆プロボクシング▽スーパーフェザー級８回戦 木村蓮太朗（駿河男児）５回ＴＫＯ１分２４秒 安村綺麗（泉北） （２８日、静岡・ふじさんめっせ）

優勝賞金１０００万円の「フェニックスバトル・スーパーフェザー級トーナメント」準々決勝がメインイベントとして行われ、日本同級１位の木村蓮太朗（２９、駿河男児）が安村綺麗（２５、泉北）に５回ＴＫＯ勝ち。２０２３年５月からの連勝を８に伸ばすと同時に、ＫＯ勝ちも６試合連続とした。

木村が第１ラウンドから安村を圧倒した。「ワン・ツーで来るのが見えた」と左ストレートをカウンターで決めて、いきなりダウンを奪う。

その後は頭を下げ、変則的なスタイルで向かって来る相手を攻めあぐねたが、左ボディーなどで体力を奪い、５回にダウンを取る。さらに終了間際にも連打を浴びせると、レフェリーが試合を止めた。前日の計量後に「４回か５回で倒す」と話していた駿河男児ジムのエースが「有言実行」の勝利。「やりにくかったけれど、パンチをもらうことなく勝てた」と収穫を口にした。

実力のある１５選手がエントリーしたトーナメントで堂々の４強入り。「全部ＫＯで勝つ」という宣言も実行中だ。ただし、前島正晃会長（４７）は「最初にダウンを取ってから、力んでいた。もっとやらないと」と厳しい表情を見せた。

この日は、９月の準決勝（東京）へ先に勝ち上がっていた日本同級３位の渡辺海（２３、ライオンズ）が観戦。試合後にリングに上がり、好ファイトを約束し合った。「バチバチの格好いい試合が見せられると思う」と木村。「１週間休んで、すぐに練習します」と闘志を新たにしていた。（里見 祐司）