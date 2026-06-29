歌手の松山千春（７０）が２８日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭ ＮＡＣＫ５「松山千春 ＯＮ ＴＨＥ ＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。２０日に老衰のため９１歳で亡くなった歌手の美輪明宏（みわ・あきひろ、本名・丸山明宏）さんを追悼した。

「ビックリしたのがシャンソン歌手で俳優の美輪明宏さんが今月２０日、老衰のため亡くなりました」と話し始めると、美輪さんの経歴を読み上げ、「ヨイトマケの唄」をヒット曲させて地位を確立したと伝えた。「これさ、俺、ガキんときだもんな。そんときはさあ、丸山明宏さんって名前で出てたんですよ。それが美輪明宏さんという名前に変わって登場するわけだけだけどな」と語った。続けて「美輪さんはあれだよな、１００（歳）や１５０（歳）は生きると思ってたよな。それじゃなきゃおかしいだろって感じになってたもんな」と訃報に対して率直な思いを明かした。

歌手、俳優として活躍したが、「やっぱり印象に残っているのは、歌い方。シャンソンを超えた。ヨイトマケの唄なんかは、力入れて頑張って歌っていたからな。それこそ紅白歌合戦で振りをつけながら歌っている美輪さんのイメージが残っていたりする」と抱いていた印象を語り、「すごい残念」と話した。

故人への思いは止まらず。「美輪さん、１００まではなぁ。みんな、日本中のみんなが思ってたと思うぞ」「老衰ということなんで、痛みとか苦しみとか、そういうのはなかったのかなと思うとな…。美輪さん、またどこかで会えるような気がする」と独特の表現で追悼した。