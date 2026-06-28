2022年にリニューアルした国上山の豊かな自然に佇む道の駅

新潟県が誇る広大な田園風景と、職人たちが紡ぐものづくりの息吹を感じる爽快なドライブ。弥彦山脈の南端に位置する燕市に最先端の“滞在型”エンターテインメントスポットがあるのをご存知でしょうか。

それが、国上山（くがみやま）の美しい麓に佇む「道の駅 SORAIRO 国上（そらいろ くがみ）」です。

2022年に「自然と遊ぶ、道の駅。」をコンセプトに大リニューアルを遂げ、なんとBBQやデイキャンプ、トレッキング、さらには天然温泉が併設され一つに集結した、そこを訪れること自体が旅の目的になる新感覚のアウトドア＆癒しスポットなのです。

館内に一歩足を踏み入れると、洗練された空間と木の温もりが広がります。清潔感のある館内にはゆったりと休憩できるスペースも設けられており、居心地の良い空間となっています。

背後にそびえる国上山の豊かな自然に囲まれ、青空の下で遊んで、食べて、癒される。おひとり様のツーリングからファミリーでの週末ドライブまで、新潟の新しい魅力を存分に体感できる絶対注目の名所となっています。

新鮮野菜と「ものづくりの街」の傑作が集まる直売所

道の駅のメインフロアに進むと、そこは地元の「美味しい」と「技」が集まる直売所。毎朝、開店前からお客さんが列を作るほどの人気を誇る巨大な直売所エリアが広がっています。

一番のハズせないポイントは、やはり清潔感あふれる直売所です。 近隣の約90件もの契約農家から毎朝直接届く、採れたて新鮮な野菜や果物がフロアいっぱいに並びます。陳列の美しさが商品を引き立て、見ているだけでもエネルギーをもらえる空間です。軽トラに陳列された野菜や、ショーケースに入ったおいしそうな和菓子たち。どれを見てもワクワクさせてくれます。

さらに、これぞ燕市！と感動させてくれるのが、「ものづくりのまち・燕三条」が世界に誇るハイクオリティな工業製品やアウトドア用品も、お土産として購入できるようになったことです。職人が手掛けた美しい金属洋食器やチタンタンブラー、お洒落なキャンプ用品などが並びます。燕三条ならではの工芸品やアウトドア用品を購入できるのも、この道の駅ならではの魅力です。

絶品の背脂ラーメンにたれカツ丼！満足感たっぷりのグルメを満喫！

館内にある「国上食堂」やオープンキッチンでは、新潟名物の伝統の味から、燕市ならではのご当地グルメ、さらには出来たてにこだわった絶品メニューを幅広く堪能することができます。

特におすすめなのが、燕市が世界に誇るソウルフード「燕三条背脂ラーメン」。職人たちの出前文化から生まれた、煮干しベースの濃厚な醤油スープにたっぷりの背脂と極太麺が絡み合う一杯は、ドライブの途中にも食べ応え十分のご当地グルメです。

さらに、新潟名物「へぎそば」や「たれカツ丼」など郷土料理のほか、新潟県産米を使ったおむすびや、地元の学校給食で親しまれているメニューも楽しめます。他にも燕三条ラーメンをおにぎりにした変わったメニューが揃ってるのも特徴です。

そして、ドライブ休憩の締めくくりには、無料で利用できる開放的な「足湯テラス」がおすすめ。心地よい湯は夏になると冷たい水になっており、ドライブの疲れをゆっくり癒してくれます。外にもソフトクリームが大人気のお店や本格的な窯焼きピザも食べられる充実さです。

温泉にキャンプ、大人も子どもも1日遊べる「てまりの湯」と健康の森公園

道の駅 SORAIRO 国上は、大人から子どもまで、1日中楽しめる施設や体験が充実しています。

敷地内に併設された日帰り温泉施設「てまりの湯」は市内唯一の温泉を楽しむことができ、土日祝は朝6時から営業しており、ワンコインでサウナ、内風呂、露天風呂を澄んだ空気の中で楽しむことができるのです。

さらに屋外へ出れば、緑豊かな「国上健康の森公園」や最新の「デイキャンプ・手ぶらBBQエリア」が広がっています！ 公園内には、子どもたちが元気に走り回れる楽しい遊具や、コイの餌やりができるのどかな小川があり、ファミリーに大人気です。

手ぶらBBQエリアでは、面倒な準備なしで気軽にアウトドア気分を満喫でき、大人はすぐ横の温泉や足湯で癒され、子どもは自然の中で思いっきり体を動かしてリフレッシュ。そして、駐車場には黄色いスクールバスを活用したベーカリーもあり、遊び心あふれる空間づくりも魅力です。

道の駅 SORAIRO 国上周辺のおすすめ観光スポット

◆ 彌彦神社（いやひこじんじゃ）

道の駅から車ですぐ、古くから「おやひこさま」として親しまれ、越後一宮として高い格式を誇る新潟県屈指のパワースポットです。

樹齢数百年の巨木に囲まれた境内は、一歩足を出した瞬間に空気が変わるような厳かで神秘的な雰囲気が漂っています。美しい朱色の鳥居や見事な拝殿は圧巻の美しさ。ドライブの道中に立ち寄るだけで、心がスッと洗われるような深い癒しをもらえる絶対にハズせない名所です。

◆ 長岡花火（ながおかはなび）

夏に訪れるならぜひ見ていただきたいのが「長岡花火」です。日本三大花火大会の一つに数えられ、世界中にファンを持つ感動の大スペクタクルです。

夏の夜空を埋め尽くす伝説の「正三尺玉」や、復興への祈りを込めた圧倒的スケールの「フェニックス」は、一生に一度は生で見たい至高の絶景です。

◆ ぽんしゅ館 長岡驛店（長岡駅内）

道の駅から車で約40分、長岡駅の駅ビル内にある新潟の「お酒」と「食」の大人気テーマパークです。

最大の見どころは、ズラリと並んだ機械から新潟県内全酒蔵の日本酒をワンコインで利き酒できる「唎き酒（ききざけ）番所」。お酒好きにはたまらない夢のような空間です！

自分に合った日本酒を自分の舌で探せるのがうれしいところです。

道の駅の詳細

名称： 道の駅 SORAIRO 国上（そらいろ くがみ） 住所： 新潟県燕市国上5866-1 アクセス： 北陸自動車道「三条燕IC」または「中之島見附IC」から車で約30分 JR越後線「分水駅」から車で約10分 営業時間： 直売所（313ファーマーズマーケット）・売店・食堂：10:00～18:00 日帰り温泉「てまりの湯」：10:00～21:00（※受付は20:30まで） ※施設や季節により営業時間が前後する場合があります。 定休日： てまりの湯：第2・第4月曜日（祝日の場合は翌日） 物産館・食堂：年中無休（年末年始・臨時休館を除く） 駐車場： 普通車・大型車・障害者用 多数完備（約600台以上）