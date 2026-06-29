▼4着バドリナート（津村）外枠だったけど、うまく内に潜りこめた。重量が重い中でよく頑張ってくれた。

▼5着ガリレア（石橋）返し馬では、ここ最近で一番調子がいいと思っていた。もうワンテンポ待てればよかったけど、あそこが勝負だった。

▼6着サイモンシャリオ（田口）3コーナーで内からぶつけられてスムーズさを欠いた。最後はよく伸びてくれた。

▼7着ジーネキング（菊沢）スムーズに運べて直線は伸びるかなと思ったけど。脚色が一緒になったのは距離の分かも。

▼8着コルテオソレイユ（荻野極）もう少し前半で楽をさせてあげられれば伸びたかな。

▼9着クカイリモク（ゴンサルベス）直線で他馬に入られて追えなかった。距離は1F延ばして直線も長い方が良さそう。

▼10着ルージュボヤージュ（北村宏）1コーナーで接触したがリズムを崩さずに走れていた。内容は良かった。

▼11着ローベルクランツ（松山）出遅れたのが全て。状態は良かったけど力を出せずに終わって申し訳ないです。

▼12着ショウナンガルフ（丸山）瞬発力勝負では分が悪かった。長い距離が合っていると思う。

▼13着キンググローリー（石川）行きたい馬が速くて最初のポジション取りで決まってしまった。

▼14着スペルーチェ（M・デムーロ）あまりちゃんと走っていなかった。

▼15着コロナドブリッジ（三浦）体が緩くて福島の小回りではコーナーを回るのがきつかった。

▼16着スカイスプレンダー（戸崎）テンションが高く汗をかいて、ずっと落ち着かなかった。ポジションは取れたけど早々に手応えがなくなった。