「とんねるず」木梨憲武（64）が、28日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演。大物アーティストへのまさかの楽曲依頼方法を明かした。

「とんねるず」として様々なヒット曲を歌った木梨は「演歌の『雨の西麻布』だったり、バラードの『迷惑でしょうが…』だったり、メッセージの強い『情けねえ』とか『一番偉い人へ』だったり、子供向けの『ガラガラヘビがやってくる』『がじゃいも』とかあったりするから、毎回違う仕掛けというか、違うキャラクターで行けたから、それがまた面白かった」と振り返った。

また、ソロとしても歌手活動を行い、広い人脈を生かし、数々の大物アーティストとコラボをしている。木梨は「AIちゃんに直接連絡して、“AIちゃん、1曲書いて”」と直接交渉したと語った。

中でも「B'z」の松本孝弘については、車に乗っていた時に「麻布十番で松本さんが歩いていたんで、“松本さーん！1曲書いて”って言ったら“いいよ、どういうの？”“任せます！”ってブーンって行っちゃった」と依頼した時のことを説明した。

誰にでも懐に入るのか？と聞かれると「断られたり、顔色が悪かったら、もう入らないです。言わないより聞いてみよう。とりあえずお願いしてみよう」とか、と言い、同番組への出演もスタッフに「とりあえず出してください、俺を」と“逆オファー”したと語っていた。