久保建英の左足にはテーピングが…ブラジルとの大一番を前に公開練習で見せた姿【W杯】
2026年６月28日（日本時間29日）、北中米ワールドカップを戦う日本代表がヒューストンでブラジル戦の前日練習を行なった。この大一番を明日に控え、注目の久保建英は別メニュー調整だった。
正直、怪我の状況は分からない。スウェーデン戦翌日に囲み取材に対応した南野拓実は「あいつは元気なんで、別に励ます必要はないです」「順調そうでしたよ。試合に出たらアドレナリンが出るからやれるだろうと。タケも『やれますよ』と言っていたので大丈夫だと思います」と話していたが、おそらくブラジル戦には間に合わないだろう。
依然として別メニューで、公開練習で見せた姿には左足にテーピングが…。左膝というデリケートな箇所だけに、無理はしてほしくないが。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
正直、怪我の状況は分からない。スウェーデン戦翌日に囲み取材に対応した南野拓実は「あいつは元気なんで、別に励ます必要はないです」「順調そうでしたよ。試合に出たらアドレナリンが出るからやれるだろうと。タケも『やれますよ』と言っていたので大丈夫だと思います」と話していたが、おそらくブラジル戦には間に合わないだろう。
依然として別メニューで、公開練習で見せた姿には左足にテーピングが…。左膝というデリケートな箇所だけに、無理はしてほしくないが。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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