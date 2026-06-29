女優の杉田かおる（61）が28日、自身のインスタグラムを更新し、「3年B組金八先生」で共演した、歌手で俳優の武田鉄矢（77)、鶴見辰吾（61）とのショットを披露した。

28日に放送された「テレ東音楽祭」で、武田が「3年B組金八先生」の主題歌「贈る言葉」を生歌唱したが、その姿を杉田と鶴見が見守ったもの。

3人は1979年の「3年B組金八先生」第1シリーズで共演。杉田は妊娠・出産する中学生・浅井雪乃を演じ大きな話題となった。子供の父親・宮沢保役を鶴見が演じた。

杉田は「テレビ東京で武田鉄矢さんが 贈る言葉 歌われると聞いて、鶴見辰吾さんと応援に行ってきました 美輪明宏さんの訃報をお聞きして武田さんと楽屋で美輪明宏さんの思い出話をさせて頂きました 愛を教えてくださった美輪明宏さん感謝の気持ちで金八先生と贈る言葉で、お見送りさせて頂けた様に感じました 合掌」とつづった。

フォロワーからは「素敵なお写真をありがとうございます！」「感動しました」「とても感動的な放送でした」「もう最高です」「昔も今も変わらないですねぇ！美しいです」などの声が寄せられていた。