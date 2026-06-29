◇セ・リーグ 阪神12―3広島（2026年6月28日 マツダスタジアム）

阪神・30歳の誕生日を迎えた中野が、バースデー決勝打を放った。3―3の7回1死一、二塁から、高のカットボールを右中間にはじき返し、勝ち越し2点三塁打とした。これでプロ入り後の誕生日ゲームは、通算4試合で打率・438（計16打数7安打）。打点は初で、「自分で自分の誕生日を祝いたかった」一日を快打で彩った。

「自分で試合を決められる、いい場面でもあった。本当にいい一日になったかな」

初回1死の第1打席では、虎党からバースデーソングが演奏された。赤く染まった一塁側からも万雷の拍手。余韻が残るうちに12試合連続安打となる中前打を放ち、続く森下の先制2ランを呼んだ。「（相手を）待たせているというのもあるので、打ちにくかったけど、凄くうれしい」。シーズン中に誕生日を迎えられない選手もいる中で、球場全体から祝福される喜びを改めてかみ締めた。

今年4月上旬、第1子となる女の子が生まれた。まもなく生後3カ月。今の楽しみは、ベビーカーに乗せたわが子と愛妻の3人で散歩することだ。「遠征もあるし、毎日会えるわけではないから、ずっと見ていられる。かわいいです」。新たに増えた家族との時間が、何よりの活力源だ。

「家に帰ったら“パパ、頑張ったよ”という報告を、妻と子どもにしっかり伝えたい」

腰の故障で離脱中の伏見からも広島のチームホテルにサプライズケーキが届き、試合前練習ではナインやスタッフ、報道陣からも祝われた。「30歳を過ぎても、ケガなくやっていきたい」。また一つ大人になった背番号7が、リーグ連覇へけん引する。（八木 勇磨）