▼4着ケイアイセナ（武豊）良いスタートを切れて、この馬のやりたい競馬はできた。もう少しでした。

▼5着マジックサンズ（横山和）1角の入りはうまくいったが窮屈なシーンがあったし、途中で動きもありましたからね。枠がもう少し外なら違った。しまいが少し頼りなかった。

▼6着イガッチ（浜中）隊列に動きがなく、動くに動けなかった。ハンデも手頃だったので、うまくいけばチャンスはあると思っていたが、うまくいかなかった。良い経験にはなった。

▼7着チャックネイト（鮫島駿）これくらいの時計になるのは想定していた。理想はもう少し軟らかい馬場。状態はパーフェクトでしたし、緩い馬場は走れるのでインサイドを狙った。最後は思ったよりさばけず脚を余してしまった。

▼8着サンストックトン（松本）1角の入りは理想的。勝ち馬が動くのがワンテンポ遅かった分、流れが向かなかった。向正面でもう少し動きがあれば違った。

▼9着エコロディノス（池添）喉が影響していますね。前回よりも最後は止まっていないが、影響は大きいと思う。

▼10着アラタ（大野）この馬なりに反応はしている。9歳で58キロは厳しかった。

▼11着デビットバローズ（岩田望）4頭分外を回らされたのがしんどかった。距離が合わないのかも。2000メートルより1600メートルの重賞なら。馬の状態は凄く良かった。

▼12着オニャンコポン（横山琉）口向きに難しいところがあるので、リズムを守って折り合いに専念。直線で脚を使いかけたところで進路が狭くなった。走りのバランスが良くなってくれば、もう少し脚を使えるようになると思う。

▼13着フィーリウス（丹内）勝負どころで手応えがなくなってしまった。

▼14着ジュタ（坂井）凄くスムーズなレースができたが勝負どころで手応えがなくなってしまった。

▼15着バルナバ（斎藤）まだクラス慣れが必要かも。少しペースが忙しかった。