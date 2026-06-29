◆米大リーグ メッツ―フィリーズ（２８日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が敵地のナショナルズ戦で「２番・ＤＨ」に入り、７回にメッツの千賀滉大投手（３３）から逆転の３０号２ランを放った。

７回１死一塁。５回の対戦ではスライダーで空振り三振した千賀に対し、４球続いたフォークボールを２球続けてファウルにして迎えた５球目の９６・５マイル（約１５５・２キロ）をとらえた。３７度と高く上がった打球速度１０８・３マイル（約１７４・３キロ）の一打は右中間に吸い込まれていった。飛距離は４０８フィート（約１２４・３メートル）だった。

５月まで２２本塁打していたシュワバーだったが、６月に入り最初の１３試合で３本とペースダウン。ところが、１６日マーリンズ戦で２５号を放つと、２０日メッツ戦で１試合３発、２１日も２９号を放つなど再び量産ペースに戻ってきた。

出場７７試合で３０本のペースを残り７８試合に当てはめると２９・３本打つ計算となり、このペースでいけば昨季マークした５６本の自己記録を大幅に更新することになる。