◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ１―２巨人（２８日・横浜）

丁寧にベースカバーへ入った。巨人のライデル・マルティネス投手（２９）が１点差を守り切った。単独首位キープに貢献する、リーグトップ２２セーブ目。「もちろん知っている」というサファテ（ソフトバンクほか）に並びＮＰＢ外国人最多の通算２３４セーブをマークした。

勝負所で術中にはめた。２―１の９回から登場。先頭に左前安打を許し敵地に追い上げムードが漂う中、「ゴロを打たせる」と続く牧を低めスプリットで三ゴロ併殺に仕留めた。最速１５５キロ。多彩な落ち球も組み合わせて最後は佐野も一ゴロで退けた。１球セーブを記録した２３日の広島戦（マツダ）以来５日ぶりのゲームで０封。「ブルペンからしっかり状況を見て、負けないような準備をするのが大事」と胸を張った。

来日１０年目。試行錯誤を続けてきたフォームの特徴の一つが、顔の近くまで左脚を高く上げるモーションだ。ピタッと静止しているように見えて、微妙に動かしながら「動から動」の力を効率的に使っている。

左右こそ違うが、その投げ方を参考にしているのが同僚の井上。「僕は足を上げた時に止め過ぎてしまうことがある。ライデルは小さく動かして生み出した力をゼロにしてない。確かに！と思って」と昨季途中から研究を始めた。その左腕がこの日、先発で７回０封と熱投。後輩の６勝目を守り「素晴らしいピッチャー。彼のおかげですごく締まったゲーム展開が続いたよ」と笑みを浮かべた。

キャリア初の優勝を狙う移籍２年目。「まずはこのセ・リーグを勝つために貢献していく思い。そのために一番大事なのはけがをしないこと。コンディション維持を第一に考えていきたい」。史上最強の助っ人守護神に肩を並べた剛腕。チームにもたらす影響は計り知れない。（堀内 啓太）

記録メモ マルティネス（巨）がＤｅＮＡ戦で通算２３４セーブ目。外国人ではサファテ（広、西、ソ）に並んでプロ野球最多となった。日本人も含めると９位タイ。