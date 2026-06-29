日本代表は２９日正午（日本時間３０日午前２時）からの決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦する。２７日に米テネシー州ナッシュビル近郊で行われた練習後、上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝は「王国」からのゴールへ意欲をみなぎらせた。また、１次リーグＦ組最終戦（同２６日）のスウェーデン戦で出場機会がなかった佐野海舟（２５）＝マインツ＝は万全を強調した。

一大決戦へ、戦う覚悟はできている。サムライブルーのエースとして、今大会２得点を決めるなどけん引してきた上田は「ここから、よりシビアなゲームになってくる。より１点が重くなってくるので、その１点を取れるようにしたい」とチームを救う一発を約束した。

１次リーグは全３試合にスタメン出場した。１６強をかける王国との対決には臆するどころか、心は燃えたぎっていた。昨年１０月の国際親善試合で３−２と逆転勝ちし、ブラジルから初めて勝利を挙げた。日本の評価も上がる中「世界において、（日本の）現在地を示すとしてはこれ以上ない相手」と目をぎらつかせた。

２０２２年カタール大会から、チームの中での立場が違うことも自覚している。４年前は１次リーグ第２戦・コスタリカ戦で先発したものの、前半で交代。その後は出番をもらえなかった当時とは「立場が全く違う。責任感もあるし、自信も違う。役割も違う」と、背負うものの大きさは桁違いだ。それでも「一発勝負にはスリルがあって、モチベーション高く臨める」と、どんと構える。エースは広い背中で日本の先頭に立ってきた。

勝ち進むにつれてのしかかる重圧を振り払いながら、前へ進む。「Ｗ杯で普段のリーグと変わらずプレーできる選手なんていない。４年に１度、次は本当にない。本当に奇跡を起こす必要があるかもしれない」。負けたら終わり。１勝の重みを、大舞台のピッチの上でひしひしと感じている。

「ここで勝てれば、より優勝に弾みがつく。より自信を持って、この先、（ベスト）１６。行ったことのない８に続いていけると思う。これ以上ないチャレンジになる」。まだ見たことのない景色へ。背番号１８が頂へ駆け上がる。